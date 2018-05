Les syndicats boycottent les traditionnelles rencontres du 1er mai

PAPEETE, le 1er mai 2018 -Deux mois après le retrait du projet de réforme des retraites du gouvernement, les relations entre les syndicats et le pouvoir sortant sont toujours au plus mal. Ce lundi, le Tapura Huiraatira publiait même un communiqué de presse explosif, accusant l'intersyndicale de préparer des émeutes et de manœuvrer pour favoriser Gaston Flosse... Ce que les concernés contestent. Du coup, l'intersyndicale a boycotté les traditionnelles rencontres du 1er mai entre le gouvernement et les organisations syndicales.Deux délégations ont malgré tout répondu à l'invitation. La première rassemblait les représentants des salariés de l'éducation, UNSA et STIP/AEP, qui ont présenté leurs doléances très précises sur le statut et les conditions de travail des instituteurs, professeurs et agents de l'éducation (voir interview).L'autre délégation était plus surprenante, puisqu'il s'agissait de l'un des deux bureaux parallèles de la CSTP-FO. Vous le savez, le premier syndicat de salariés de la Polynésie (33 % des voies aux élections professionnelles de 2017) est en plein milieu d'une dévastatrice guerre interne. Le secrétaire général de l'organisation, Angélo Frébault, ayant rejoint la liste du Tahoeraa, des dissidents proches de Mahinui Temarii le considèrent démissionnaire d'office et ont élu Jean-Paul Urima comme secrétaire général par intérim à sa place. Sauf que les proches d'Angelo Frébault ne reconnaissent pas cette nomination et considèrent que c'est la secrétaire générale adjointe de l'organisation, Mireille Duval, qui assure l'intérim jusqu'au prochain congrès qui élira un nouveau secrétaire général, d'ici trois mois… Chacun justifie sa position avec les statuts de la confédération. C'est la justice qui tranchera dans 15 jours. En attendant, la confusion règne. Une partie de la CSTP-FO était ce mercredi matin avec le reste de l'intersyndicale à la stèle de Pouvana'a a Oopa, boycottant les rencontres avec le gouvernement. Pendant ce temps, Jean-Paul Urima et Mahinui Temarii rencontraient le gouvernement pour lui assurer que la CSTP-FO était désormais ouverte au dialogue sur la réforme de la protection sociale.