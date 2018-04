Jean-Paul Urima prend les rênes de la CSTP-FO par interim

Il faut savoir qu'une centrale syndicale est mise en place pour venir en aide aux salariés, et les salariés cotisent. Et c'est cet argent qui paie les permanents de la centrale. Et si ces permanents ne sont pas là aujourd'hui (jeudi NDLR) parce qu'il y a le comité confédéral territorial, eh bien, je suis désolé pour eux. Ils sont là pour travailler. Maintenant, si on leur a donné des congés, c'est leur droit. Mais, on ne va pas fermer la centrale à cause de la réunion de cet après-midi. J'avais prévenu tout le monde, la semaine dernière, de la tenue de la rencontre de cet après-midi. Donc, ils sont au courant. Heureusement que j'ai les doubles.

Je n'ai rien à dire à ce sujet, puisqu'il n'y a plus de bureau depuis la démission d'office du secrétaire général. S'ils veulent faire les choses au-dessus des statuts, c'est leur droit

Seul le comité confédéral territorial peut prendre cette décision. On ne fait que respecter nos statuts

Aujourd'hui, 80 % des adhérents nous soutiennent et je pense qu'on sera plus nombreux demain.

C'est bien, je suis content parce qu'elle a fait du bon travail.

Le nom du syndicat est la Confédération des Syndicats et Travailleurs Polynésiens, et ce n'est pas écrit des retraités polynésiens. Alors, je ne comprends pas pourquoi les retraités se représentent. Je dis que je suis allergique aux retraités et ce serait bien que l'on respecte le syndicat et qu'il n'y ait pas de retraités dedans, c'est tout.

Maintenant que nous avons notre secrétaire général par intérim, nous allons faire valider le vote d'aujourd'hui (jeudi NDLR) auprès du tribunal du travail et de l'inspection du travail, avant de faire publier au Journal Officiel"

Je sais que nous avons des secrétaires généraux qui travaillent pour l’État, je les respecte et j'irai à leur rencontre pour clarifier certaines choses.

Comme le prévoit les statuts de la confédération de la CSTP-FO, seul le Comité confédéral territorial (CCT) est apte à désigner le remplaçant du secrétaire général, en cas de décès ou de démission. Ce comité est composé des 36 secrétaires et trésoriers généraux de la confédération.Le CCT s'est donc réuni ce jeudi après-midi, pour désigner le successeur par intérim d'Angelo Frebault. Mais à son arrivée, Mahinui s'est retrouvé face à une porte fermée à clé. Avec les doubles en poche, celui-ci est entré dans les locaux et aucun permanent n'était présent. "."Sur les 36 membres du comité, 29 ont fait le déplacement, et à l'unanimité, ils ont élu Jean-Paul Urima, seul candidat. Celui-ci à 3 mois pour convoquer l'assemblée générale de la confédération et élire leur secrétaire général.Cependant, nous avons appris ce jeudi que le bureau de la confédération s'est retrouvé, le 5 avril dernier, pour désigner un secrétaire général par intérim, en la personne de Mireille Duval. "", explique Mahinui Temarii. "".Jean-Paul Urima prend donc les rênes de la confédération, en attendant le congrès. Celui-ci a assuré qu'il convoquera l'ensemble des secrétaires et trésoriers généraux, ainsi que les adhérents au plus vite, pour élire le nouveau secrétaire général. Et Mahinui Temarii assure qu'il sera candidat. "" De son côté, Mireille Duval devrait aussi présenter sa candidature, une nouvelle qui réjouit Mahinui Temarii. "Durant le comité confédéral territorial, Mahinui Temarii a affirmé qu'il modifiera les statuts de la confédération, s'il est élu durant le congrès. ", poursuit-il.Au sujet des pe'ape'a qui ont eu lieu lors du dernier congrès entre Mahinui Temarii et la secrétaire confédérale de Forces Ouvrières (FO), Michelle Biaggi, pour Mahinui Temarii, c'est un problème de personne, et non de fonction ou de politique.>>> Le bras de fer entre Mahinui Temarii et la CSTP-FO Aujourd'hui, le représentants des dockers reste confiant quant à la suite des événements, même s'il estime que les relations entre la confédération et la métropole ne sont pas au beau fixe. "