Accusée par le Tapura de complot, l’intersyndicale dément à l'unisson

PAPEETE, 30 avril 2018 - Accusés par le Tapura Huiraatira de complot en vue "" de l’organisation d’émeutes, les leaders de l’intersyndicale contre la réforme des retraites démentent mais confirment soutenir le Tahoera’a Huiraatira pour les Territoriales.Le second tour des Territoriales aura lieu ce dimanche en Polynésie française. L’enjeu est de taille : définir le visage de l’assemblée territoriale, troisième institution du Pays, pour les cinq ans à venir. Le Tahoera’a Huiraatira s’est illustré par une contre-performance, en se plaçant près de 17 000 voix derrière le Tapura Huiraatira, au premier tour de scrutin dimanche 22 avril, sur l’ensemble de la Polynésie française. Un tel résultat au second tour offrirait une majorité de 36 à 38 élus au parti d’Edouard Fritch, le 6 mai. Et c’est dans ce contexte que le Tapura Huiraatira s’en prend aujourd’hui aux leaders syndicaux, en les accusant de "".Dans un communiqué diffusé dimanche après-midi , le parti de la majorité accuse l’intersyndicale contre la réforme des retraites de s’être réunie vendredi "". Et, en tout état de cause, "", "".Jeudi dernier, le leader du Tahoera’a Huiraatira avait accusé le gouvernement Fritch d’immobilisme et redouté, lors d’une conférence de presse organisée au siège du parti, immeuble Wohler à Papeete, que la population ne finisse par se soulever, s’il venait à adopter la réforme paramétrique du système polynésien de retraites, au lendemain des Territoriales, une fois confirmé au pouvoir. "", avait glissé le Vieux Lion en brandissant l’épouvantail des émeutes de septembre 1995. Le mouvement politico-syndical avaient embrasé l’aéroport de Tahiti-Faa’a et une partie de la ville au lendemain de la reprise des essais nucléaires à Moruroa, après quatre ans de moratoire.", assure le communiqué du Tapura à propos de cette réunion syndicale, "".", s’est exclamé Angélo Frébault, invité à réagir, lundi matin. Le meneur de l’intersyndicale contre la réforme des retraites conteste avoir participé à cette réunion, vendredi : "", a démenti l’ancien secrétaire général de la CSTP-FO, aujourd'hui en place éligible sur la liste orange. "". Un petit mensonge du n°2 de la liste Tahoera’a Huiraatira sur la première section des îles du Vent bien vite épinglé, après simple vérification auprès du CESC. Les agents présents vendredi matin au siège de l’institution assurent avoir vu Angélo Frébault et même Patrick Galenon participer à cette réunion, dans les locaux de la bibliothèque, au rez-de-chaussée du Conseil économique social et culturel, "". Cyril Le Gayic (CSIP) était là, de même qu’Atonia Teriinohorai accompagné d’un collègue du syndicat O Oe To Oe Rima, et Lucie Tiffenat pour Otahi. (MàJ le 30 avril à 14 h 30) "", a contesté M. Frébault en assurant n'avoir pas participé à la réunion syndicale.En ce qui concerne l’accusation de comploter en vue de l’organisation d’émeutes : "", affirme Angélo Frébault. "".", s’est emporté Atonia Teriinohorai, également contacté lundi. "", analyse le secrétaire général du syndicat O Oe To Oe Rima. En revanche, ce qu’il ne dément pas, c’est son soutien au Tahoera’a : "". Et bien vite : "".Quant à Cyril Le Gayic, présenté par le communiqué comme le "" : "", dit le secrétaire général adjoint de la CSIP, qui assure être parti avant la fin parce qu'il avait une autre réunion. "", admet le père de Vaitea Le Gayic, troisième de liste pour le Tahoera’a sur la première section des îles du Vent. "".