Deux chefs pour un syndicat

Mireille Duval

1ère secrétaire générale adjointe



"Je suis restée sur un objectif, celui de sauver la CSTP-FO"



" Nous sommes en difficulté par rapport au statut, pour nous, on considère Angelo Frebault comme étant empêché. Donc, le fait d'acter sa suspension nous permet de continuer nos activités. Je suis restée sur un objectif, celui de sauver la CSTP-FO, parce que si on rentre dans ces jeux, on ne s'en sortirait pas. On reste sur le statut et on a vu que c'était le seul cas. On a entendu une demande qui est très forte, c'est d'organiser un congrès. Donc, on va vers un congrès. Et organiser un congrès peut se faire du jour au lendemain, mais il faut tenir compte des faits qui se sont produits. Donc, pour ne pas que ces faits se reproduisent, il faut cadrer. Si on ne cadre rien, on va peut-être repartir sur ce qui se passe depuis 1 an. "