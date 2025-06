La Fraap s’apprête à retourner au front

Interrogés, plusieurs agents du Pays assurent être “prêts (…). On est tous au courant de ce mouvement”. Selon nos informations, à l’approche du Heiva, la ministre du travail Vannina Crolas ainsi que le ministre de la Culture Ronny Teriipaia se sont rendus à Te Fare Tauhiti Nui – La Maison de la culture vendredi dernier pour rencontrer les agents afin de les “convaincre de ne pas participer à ce mouvement de grève. Mais ils ne vont pas lâcher”, affirment des responsables du syndicat.



Lors de cette rencontre, la ministre de la Fonction publique a abordé, avec les agents, l’augmentation des indemnités de sujétion supplémentaire (ISS) des agents. “Mais ce discours ne fonctionne plus aujourd’hui. Les agents n’ont plus confiance. Et de toute façon, on ne peut pas augmenter comme cela, il faut budgétiser tout cela”, affirme-t-on au niveau du syndicat.



D’autres, de leur côté, soulignent que si de nombreux agents participent à la grève, la direction de la Maison de la culture compte faire appel à des prestataires pour assurer notamment les soirées du Heiva. Sauf que le matériel utilisé est “spécifique et que seuls les agents savent le faire fonctionner”.



Un premier préavis de grève a d’ailleurs été déposé ce lundi à la Maison de la culture avec une quinzaine de revendications au niveau de “l’effectif et l’organisation du travail”, la “reconnaissance financière et compensation” avec notamment les indemnités de sujétion spéciale ou les primes de transport ou encore “l’évolution de carrière et reconnaissance professionnelle” comme la création de concours internes.



La ministre du Travail doit également, selon nos sources, se rendre du côté de l’aviation civile cette semaine. “On dirait qu’elle fait sa campagne”, s’amusent les dirigeants du syndicat.



Une conférence de presse organisée par la Fraap est attendue ce jeudi.