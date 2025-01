La Fraap demande à “invalider” le vote

Tahiti le 20 janvier 2025 – Les agents de la catégorie D devraient tous bénéficier d’une augmentation allant de 5.300 pour les plus hauts salaires à 12.720 francs pour les plus bas salaires. “L’idée est de vraiment favoriser les plus faibles salaires.” C’est l’option qui a été validée lundi après-midi par la majorité des membres du conseil supérieur de la fonction publique. La Fraap demande à invalider ce vote considérant qu’elle est toujours en négociation dans le cadre de leur préavis de grève qui a été suspendu et pourrait “repartir” à n’importe quel moment.



Les membres du conseil supérieur de la fonction publique (CSFP) se sont réunis ce lundi après-midi pour étudier les huit propositions relatives à la revalorisation des grilles d’avancement et des grilles indiciaires des catégories D.



Dès le début de la réunion, le secrétaire délégué de la Fraap, Georges Ateo, a rappelé à la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, que “la méthodologie qui a été adoptée par rapport à cette réunion n’est pas bonne”. D’ailleurs, un courrier dans ce sens a été envoyé à tous les membres du gouvernement la semaine dernière.

“Tout projet de délibération (…) doit obligatoirement passer par le CSFP” Dans ce courrier le syndicat “s’interroge” sur le fait que l’ensemble des membres du CSFP aient été invité à participer à la “proposition de réunion” lancée par le gouvernement le 14 janvier dernier au sujet du statut des agents de catégories D.

Le secrétaire général du syndicat de fonctionnaire, Jean-Paul Urima, rappelle aussi dans ce courrier que “cette demande de modification” est liée à leur préavis de grève et que le syndicat est toujours en négociation syndicale. Aussi considère-t-il qu’“intégrer” les autres syndicats est “contraire à notre principe même d’indépendance et à votre devoir de négociations”. Pour lui, il s’agit d’un “manque de respect” envers la Fraap et ses adhérents.



De son côté la ministre Vannina Crolas assure le contraire et explique que “tous les textes qui viennent modifier par délibération des dispositions du statut de la fonction publique doivent obligatoirement passer par le CSFP”. Elle ajoute ensuite que si ces textes étaient directement passés en conseil des ministres “les autres membres du CSFP auraient pu contester puisque on n’a pas demandé leur avis. Tout projet de délibération ou projet de loi de Pays qui concerne la fonction publique doit obligatoirement passer par le CSFP et donc par toutes les organisations syndicales”.

Augmentation entre 5.300 et 12.720 francs Lors de la réunion de lundi, une des nouvelles propositions faites par le Pays a obtenu la faveur de sept membres sur onze soit les voix de la CSTP-FO et de A tia i mua et celles du Pays. Elle prévoit notamment d’attribuer une majoration de 12 points soit 12.720 francs aux agents du premier échelon des deux premiers grades de la fonction publique. Cela devrait ensuite aller decrescendo pour atteindre au minimum de cinq points soit 5.300 francs pour les échelons allant de 8 à 10. Cette proposition présente un surcoût de 252 millions de francs annuels pour les finances du Pays et concerne tous les agents de la catégorie D.



Le secrétaire délégué de la Fraap, Georges Ateo, assure être resté sur la proposition de leur syndicat. “Il n’y a pas d’autres alternatives […]. Nous avons demandé à invalider ce qui a été décidé du fait que la procédure n’a pas été respectée.”



De son côté la ministre assure avoir “pris note de [cette] demande” tout en considérant que le vote est “valide”. “Maintenant, le conseil des ministres peut suivre l’avis du CSFP ou prendre une autre décision. Mais en tout cas les deux options seront proposées, celle de la Fraap et celle qui a été votée aujourd’hui. Plus toutes les autres options”, a-t-elle expliqué.

“La grève peut repartir” Au sortir de la réunion, le secrétaire délégué de la Fraap Georges Ateo a insisté sur le fait que le syndicat attend toujours d’être “saisi dans le cadre des négociations […]. C’est inconcevable qu’on puisse venir discuter de nos négociations devant des personnels de l’administration et d’autres syndicats”. Il regrette que le gouvernement ait “une autre manière de travailler […]. On a plutôt l’impression que pour le gouvernement la Fraap n’est toujours pas représentative”.



Il annonce que le bureau va se réunir et va prendre une décision : “On n’est pas satisfait du tout, la grève peut repartir”, a-t-il menacé.



Pour la ministre de la fonction publique, “c’est la liberté de grève. Ils décident en connaissance de cause, en fonction des avancées qu’ils ont pu avoir dans le cadre des négociations même s’il n’y a pas eu de protocole de signé”.



Vannina Crolas estime aussi que la proposition qui a été validée par les membres du CSFP est “un complément de ce qui avait été décidé le 23 décembre pour 166 millions de francs. L’idée est de vraiment favoriser les plus faibles salaires”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 21 Janvier 2025 à 06:00 | Lu 429 fois