Jeu du 11 au 19 septembre 2019 : Gagne des places pour le 1er Festival international de Soul & Jazz de Tahiti !

2DZ Productions en partenariat avec le Conservatoire Artistique de Polynésie Française présente TAHITI SOUL JAZZ et vous propose de gagner :

- 1 lot de 2 places pour la soirée d’ouverture du Festival le jeudi 26 septembre à l’hôtel MANAVA : concert de THE GLOSSY SISTERS

- 3 lots de 2 places pour la 1ère journée de concerts du Festival le samedi 28 septembre dans les Jardins du Musée de Tahiti & des Iles : à partir de 16h Concerts JAZZ’NIMAUX, Alain JEAN-MARIE, THEO CROKER, DEE DEE BRIDGEWATER & THE MEMPHIS SOULPHONY



Le premier gagnant remporte les deux places pour la soirée d'ouverture, les deux suivants les deux places pour le samedi 28 septembre

Pour jouer, c'est facile, commentez et partagez cette publication :



https://www.facebook.com/Tahitiinfos/photos/a.144936805599003/2510307419061918/?type=3&av=106755709417113&eav=Afa3X4XXnSglbP6FirxUQE4Q1ojcARRE2RgsHqL6cBNHLsOQmvIfnR-gjTzPmKC_1ns&theater