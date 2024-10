Les Tiki Toa se qualifient pour la Coupe du monde 2025

Tahiti, le 26 octobre 2024 - Quelques jours après s’être affrontés pour le premier match de poule de la phase de qualification de la Coupe du monde de beach soccer, qui se déroulera aux Seychelles en mai 2025, Salomonais et Tahitiens se retrouvaient vendredi à 18 heures (heure de Tahiti) pour s'affronter lors de la finale. Dans un match serré, gagné 3 à 2, les Tiki Toa ont réussi à se qualifier pour la huitième fois consécutive pour la Coupe du monde. Un exploit qui restera dans l’histoire du beach soccer tahitien.



Le match de finale de l’OFC Beach Soccer Nations Cup pour la qualification de la Coupe du monde de beah soccer entre Tahiti et les îles Salomon s’annonçait explosif, tant la première opposition entre ces deux équipes avait été indécise : les Tahitiens l’avaient remportée en toute fin de match, 10 à 9, grâce à un but de Heirauarii “Bibiche” Salem, futur meilleur buteur de la compétition. La finale a été du même acabit, ce vendredi soir, mais avec beaucoup moins de buts. Entre ces deux équipes, très vite favorites de cette compétition qualificative pour la Coupe du monde 2025, le début de match fut très indécis. Aucun but dans le premier tiers-temps, ce qui est rare dans cette compétition. Il a fallu attendre le deuxième tiers-temps, à la seizième minute de jeu, pour voir les Tahitiens prendre l’avantage, devant des locaux soutenus par un public venu nombreux. C’est Heimaru Terorotua, d’une frappe surpuissante venant de l’opposé du but du gardien des îles Salomon, qui a ouvert le score : 1 à 0 pour nos ‘aito.



Malheureusement, suite à une erreur défensive deux minutes plus tard, c’est le buteur salomonais Robert Laua qui permettait au pays organisateur, les îles Salomon, de revenir au score. Le match s’emballait et, à la fin de cette période, c’est Roonui Tinirauarii qui, d’une superbe bicyclette depuis le milieu de terrain, redonnait l’avantage aux Tiki Toa : 2 à 1. Dès le début du troisième tiers-temps, c’est encore Robert Laua qui donnait le ton en inscrivant son deuxième but. À cinq minutes de la fin, l’issue du match se dessinait enfin, quand le jeune buteur Heimaru Terorotua inscrivait un doublé qui offrait la victoire aux Tiki Toa, mais surtout la qualification pour la Coupe du monde 2025. Explosion de joie pour les joueurs tahitiens, méritée tant cette finale a été indécise et disputée de la plus belle des manières par une équipe des Salomon en pleine progression.



Fierté



“Je suis très fier de mes joueurs, de ce qu’ils ont fait du premier match jusqu’à la finale. Il faisait très chaud et ça a été très dur de jouer sur ce terrain. On savait que les Salomonais allaient nous imposer leur jeu et on n’a pas toujours su les contrer. Mais l’important, c’est la victoire ; il faut savoir gagner dans n’importe quelles circonstances”, déclarait au micro de TNTV l’entraîneur Teva Zaveroni à l’issue du match.



Le capitaine des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee, élu meilleur joueur du tournoi, déclarait également “être fier de son équipe, car ça n’a pas été facile de gagner sur le terrain d’Oniara, ici aux îles Salomon. On a montré qu’on était capable de s’adapter à n’importe quelles conditions. Je suis aussi heureux pour les jeunes qui ont intégré la sélection, car l’avenir, c’est eux. Ils vont connaître une Coupe du monde, et ça, en termes d’expérience, il n’y a pas mieux.”



À noter enfin le titre de meilleur gardien de la compétition pour le portier Teave Teamotuaitau



Rédigé par Manu Rodor le Samedi 26 Octobre 2024 à 18:11 | Lu 149 fois