Un agent de police frappe une personne en fauteuil roulant (MÀJ)

Tahiti le 28 septembre 2024 - La vidéo est saisissante et fait le tour des réseaux sociaux depuis ce samedi matin. Un homme en fauteuil roulant a été frappé au sol dans la nuit de vendredi à samedi soir dans le quartier Estall à Taunoa.



Sur la vidéo, on peut voir une personne, visiblement âgée et en fauteuil roulant entourée de quatre agents qui semblent être de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN). L’un d’entre eux décide alors de pousser le vieil homme de sa chaise. Au sol, le papy semble continuer à invectiver les agents, sans les menacer physiquement, jusqu’à ce qu’un des agents de police, le même qui avait déjà poussé le papy hors de sa chaise roulante, lui décoche un violent coup de poing à la figure.



Sur la vidéo, le son du coup de poing asséné au vieil homme est assez fort.



Les trois autres agents font alors en sorte d'éloigner le policier qui venait de le frapper.



Selon nos informations, cet événement s’est déroulé alors qu’un feu d’artifices était tiré dans la rade de Papeete.



“Les gens ont alors crié pour que ça s’arrête”, nous confiait un témoin de la scène ce samedi matin.



La famille aurait, toujours samedi matin, décidé de déposer plainte alors que la personne frappée était toujours à l'hôpital en observation.



La Direction territoriale de la police nationale prend l’affaire très au sérieux. Contactée, la procureure de Papeete, Solène Belaouar, confirmait ce samedi matin qu'une enquête a immédiatement été ouverte pour violences avec trois circonstances aggravantes : Personnes dépositaires d'une autorité publique ; violence en réunion ; et violence sur personne vulnérable. Cette enquête devra faire la lumière sur ce qu’il s’est passé et déterminer l'identité des agents concernés en attendant le dépôt de plainte de la famille.



Un point pourrait être fait avec les médias dans le courant du week-end ou en début de semaine prochaine.

𝐋𝐞 𝐇𝐚𝐮𝐭-𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝 𝟒 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞́𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬



Suite à un incident dans le cadre d’une intervention à Papeete hier soir, quatre policiers nationaux ont été vus sur des images en train de commettre des actes de violences sur une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. Cet acte, filmé et relayé sur les réseaux sociaux, a suscité une vive émotion et une forte indignation au sein de la population.

Immédiatement le haut-commissaire de la République, le parquet et le Directeur Territorial de la Police Nationale, ont en été informés. Selon les informations communiquées par le parquet, le Procureur de la République a ouvert une enquête judiciaire au chef de violence volontaire par dépositaire de l’autorité publique sur personne vulnérable en réunion.

Sans délai, le haut-commissaire a décidé la suspension administrative immédiate des quatre agents impliqués dans l’attente des résultats de l’enquête interne ouverte par la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN).

Le haut-commissaire de la République condamne fermement toute forme de violence. La réaction de l’État à de tels comportements doit être ferme. Il en va de la confiance en nos forces de sécurité qui travaillent sans relâche au service de nos concitoyens.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 28 Septembre 2024 à 11:17 | Lu 14077 fois