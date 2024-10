Les Açores créent la plus grande zone de protection marine de l'Atlantique nord

Lisbonne, Portugal | AFP | jeudi 24/10/2024 - L'archipel portugais des Açores s'est donné trois ans pour élargir son réseau de sanctuaires marins, qui occuperont 30% de ses eaux contre 4% actuellement, afin de former la plus grande zone de protection maritime de l'Atlantique nord, a indiqué jeudi un représentant du gouvernement régional.



La législation adoptée la semaine dernière par le Parlement régional entrera en vigueur dans neuf mois et permettra dès lors d'interdire la pêche dans les parties de l'océan sous "protection totale", soit 15% de la zone économique exclusive des Açores, a précisé le conseiller du gouvernement régional, Luis Bernardo Brito Abreu, lors d'une conférence de presse à Lisbonne.



Composé de neuf îles situées au milieu de l'Atlantique nord, l'archipel a décidé de créer 14 nouvelles zones de protection océaniques, afin de sanctuariser une surface totale de 287.000 km2.



Selon un classement du Marine Conservation Institute basé à Seattle, cela placerait le réseau de zones de protection marine des Açores au onzième rang mondial.



L'étape franchie par l'archipel portugais est le résultat de cinq années de recherches scientifiques et d'échanges avec les populations locales menées par le gouvernement local en partenariat avec la fondation Oceano Azul, liée à l'océanarium de Lisbonne, et la fondation américaine Waitt.



Ce travail a permis d'identifier des zones de l'océan à préserver en priorité en raison de leur richesses naturelles, telles que des populations de baleines et de dauphins, des coraux profonds ou des sources hydrothermales sous-marines.



Le Portugal avait déjà une importante zone de protection marine au large des îlots Selvagens, qui font partie de l'archipel de Madère.



