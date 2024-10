La Peace Run polynésienne termine sa course au musée

Tahiti, le 25 octobre 2024 - Six coureurs internationaux ont assuré une course de relais au Fenua pour porter un message de paix. Tautira, Punaauia, la Presqu’île mais aussi le Centre des métiers d’arts ou le CJA de Fare Ute, ils ont sillonné Tahiti pendant toute la semaine jusqu’au musée qu’ils ont rejoint vendredi matin.



Une flamme à la main, l’équipe de la course de relais internationale Peace Run a fait le tour de l’île de Tahiti cette semaine : Tautira-Punaauia soit 60 km lundi, 10 km à Papeete mercredi, les 3 cascades-Taravao jeudi soit 30 km. Les coureurs ont pu s’entretenir avec les Polynésiens en cours de route, ils sont allés à la rencontre d’élèves dans les écoles de Tiarama, de Saint-Hilaire et à Notre-Dame-des-Anges ou encore au CJA de Fare Ute, au Centre des métiers d’arts (CMA) et au Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). “Nous avons reçu un accueil extraordinaire”, résument-ils.



L’équipe était composée de six coureurs de différentes nationalités venus spécialement pour l’opération “à titre bénévole”, précise Frédéric Gat, coordinateur de Peace Run France, qui ajoute : “La flamme symbolise la paix, la course de relais rappelle que tout le monde peut contribuer à un monde meilleur”. Leur devise ? “Peace begins with me” (La paix commence avec moi”).



Peace Run a été lancée en 1987 par Sri Chinmoy. Il s’agit d’une course fondée sur l’amitié qui se poursuit depuis dans différents pays du monde. Elle était en Nouvelle-Zélande avant de venir au Fenua et est partie pour les îles Cook après Tahiti. À titre d’exemples, elle a eu lieu cette année en Europe traversant 27 pays sur 21 000 km entre mars et octobre et dans les 50 états des États-Unis entre avril et août.



Promouvoir la paix et l’harmonie



L’Indien Sri Chinmoy est un maître spirituel qui s'inscrit dans la lignée des grands maîtres de l'Inde qui ont consacré toute leur existence à inspirer et aider l'humanité à réaliser le rêve d'un monde de paix, d'harmonie et d'unité. Il y a consacré 40 années de sa vie. Ce grand sportif, décathlonien, “considérait le sport comme un moyen de promouvoir la paix et l’harmonie”, rapporte Frédéric Gat. À l’invitation de U Thant, secrétaire général des Nations unies entre 1961 et 1971, Sri Chinmoy a dirigé un groupe de méditation pour la paix au sein de l’institution internationale pendant 30 ans.



L’homme de paix est venu en Polynésie en 1994 pour participer aux Master Games en tant qu’athlète sur 100 et 200 mètres. Soutenu par le président de l’assemblée de l’époque, Jean Juventin, il avait organisé une toute première Peace Run sur le territoire. La deuxième course du genre vient de s’achever, 30 ans plus tard. Elle a terminé sa course polynésienne au Musée de Tahiti et des îles vendredi matin.



Contact



www.peacerun.org



Rédigé par Delphine Barrais le Samedi 26 Octobre 2024 à 11:08