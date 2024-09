Une maison capsule atterrit à Teahupo’o

Tahiti, le 2 septembre – Avec ses airs futuristes de capsule spatiale, cette maison préfabriquée de 38 m2 n’est pas passée inaperçue, le week-end dernier, tandis qu’elle était acheminée à la Presqu’île. Lancement réussi pour l’entreprise Space House Tahiti, malgré les complications sur la route. Dans le quartier, cette nouvelle adresse suscite la curiosité des riverains.





Sur la route ou sur les réseaux sociaux, samedi dernier, vous êtes nombreux à avoir aperçu un convoi exceptionnel, à plus d’un titre, puisque le gigantesque embouteillage occasionné toute la matinée entre Papeete et Teahupo’o était lié à l’acheminement… d’une maison.



Au PK 16, où la demeure futuriste a atterri, c’est devenu l’attraction du quartier. “C’est impressionnant : elle est déjà montée et équipée, quasiment prête à habiter. Je préfère les maisons de style local, mais quand même, c’est quelque chose ! J’ai reçu plein de messages pour savoir si c’était la mienne”, s’amuse une voisine. “Quand je suis arrivée, la maison était déjà installée et il y avait du monde dans le chemin. Je ne suis pas encore allée la voir de près, mais je serais curieuse de la visiter, un jour”, glisse une autre riveraine. “C’est joli ! C’est la première fois qu’on voit une maison comme ça chez nous”, remarque un ancien, sous le regard un peu plus dubitatif d’un jeune ouvrier de chantier.



Préfabriquée en Chine

Que le coup de pub soit volontaire ou pas, on peut dire que l’entreprise Space House Tahiti a réussi son lancement. “On a reçu beaucoup d’appels et de messages de personnes intéressées”, confirme Christophe Berceau, l’un des trois associés avec Yoann Oopa et Min-Tsou Natua. “On a fait appel à plusieurs prestataires pour le transport, et l’un d’entre eux ne pouvait pas intervenir la nuit. On renouvelle nos excuses ! Il n’y aura plus ce problème pour les prochaines livraisons, qui se feront en containers. Le premier modèle est arrivé monté, mais les suivants seront préconçus en Chine et assemblés en une semaine à Tahiti.”



Après les maisons-containers et les tiny houses, c’est un nouveau modèle d’habitat tendance qui débarque au Fenua. “Yoann a vu le concept sur internet et ça l’a enthousiasmé. On est parti en Asie rencontrer plusieurs fournisseurs, et on a choisi de travailler avec l’un des deux meilleurs. Nous ne sommes pas les premiers à en avoir proposé, mais je crois que nous sommes les premiers à livrer une maison de ce genre sur site”, poursuit le co-gérant.



“Super-équipée et ultra-moderne”

L’ossature principale est en acier galvanisé et la coque est en aluminium “prévu pour tenir sur la durée”. Trois tailles sont commercialisées à partir de 6 millions de francs : 18 m2, 28 m2 et 38 m2, pour le modèle actuellement visible, soit 11,5 mètres de long sur 3,30 mètres de large et 3,4 mètres de hauteur. Celui-ci comprend une chambre, un salon-cuisine et une salle de bain. “C’est une maison super-équipée et ultra-moderne : c’est climatisé, il peut y avoir une option d’ouverture par empreinte digitale, la lumière à commande vocale, etc. À l’intérieur comme à l’extérieur, c’est personnalisable. Ça peut paraître trop moderne pour certains, mais quand le jardin est bien aménagé, ça se fond très bien dans le paysage tropical. L’avantage, c’est que ça prend peu de place. C’est un produit accessible et de bonne qualité, qui peut répondre à la crise du logement”, estime Christophe Berceau.



Clé en main, ce type de maison nécessite tout de même de prévoir les raccordements d’usage aux réseaux d’eau et d’électricité, l’installation d’une fosse septique ou encore la préparation du terrain. Si l’entreprise privilégie Tahiti et Moorea pour commencer, elle n’exclut pas de se tourner vers d’autres îles, par la suite. Quant à la “space house” installée à Teahupo’o chez l’un des associés, elle fera office de showroom et de location saisonnière.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 2 Septembre 2024 à 16:52 | Lu 5135 fois