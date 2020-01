À Ua Huka, dans la pension-musée...

En 2003 (gouvernement Flosse), la route reliant Vaipaee à Okatu est goudronnée et bétonnée (et inaugurée en 2004 par Oscar Temaru...). Ua Huka ne cesse de voir sa renommée grandir ; les galeristes viennent s’approvisionner en pièces d’exception sur place, tout comme les touristes, de plus en plus nombreux. L’île aux chevaux, comme on la surnomme parfois, est devenue l’île aux sculpteurs. Maurice, pendant que Delphine gère la pension de famille, ne cesse plus de sculpter et remporta quatre fois le 1er prix et plusieurs fois le second prix des concours du 29 juin.

Aujourd’hui, sur les quatre enfants de Maurice et Delphine, Suzanne, Joël et Maurice (le « petit ») sculptent, la quatrième, Gilda, étant appelée à reprendre un jour la suite de ses parents à la pension de Hokatu.

Si vous avez la chance d’y séjourner, prenez le temps de discuter avec Maurice et demandez-lui de vous montrer ses plus belles pièces. Elles sont exposées en vitrine à côté de l’espace dédié à la restauration ou au « musée » situé au rez-de-chaussée pour les autres. Vous ne serez pas déçu...