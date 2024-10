Sauvetage sportif à la pointe Vénus avec le Ma'ohi Rescue

Ce samedi, la pointe Vénus, à Mahina, s'est muée en une véritable arène sportive sous l'égide du Ma'ohi Rescue. Amateurs, compétiteurs aguerris, jeunes et moins jeunes se sont affrontés au cours d'épreuves mêlant natation, prone, kayak, surfski et transitions en course à pied, auxquelles s'ajoutaient des épreuves de sauvetage sportif. Un événement au service de la prévention, comme l'a précisé Clay Ellis, directeur technique du club OLP Natation et organisateur de la journée : “Nous avons souhaité réunir athlètes et public pour sensibiliser aux dangers et aux risques en mer, que ce soit pour les nageurs ou les embarcations.”





Au Fenua, Ma'ohi Rescue est le rendez-vous dédié ausauvetage sportif et vise à installer durablement la discipline dans le paysage local. Outre la compétition, l'événement a donc servi de plateforme pour diffuser un message de prévention auprès des spectateurs venus en nombre. Des stands partenaires, dont ceux de la gendarmerie et d'associations environnementales, étaient présents pour discuter avec le public.



La journée, scindée en deux parties, a débuté par les compétitions sportives le matin, suivies l'après-midi d'une impressionnante démonstration de secourisme, incluant des simulations en jet-ski et des opérations d'hélitreuillage. Dans la section sportive, les participants ont eu le choix entre deux courses, l’une réservée aux élites et l’autre aux novices, sans oublier une catégorie dédiée aux enfants. Plus de 150 participants ont pris part aux différentes épreuves, selon Clay Ellis : “Nous avons enregistré de nombreuses inscriptions ce matin, juste avant les courses.” L'exigence sportive de ces épreuves s'est d'ailleurs lue sur les visages extenués des sportifs, heureux, mais épuisés pour la plupart.