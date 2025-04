“J’ai rarement vu une grève qui se prolonge”

Tahiti, le 28 avril 2025 - L’avocat de la CSTP-FO, Me Robin Quinquis, s’est étonné ce lundi du référé déposé par l’Apair-Apurad à l’encontre des informaticiens de l’association, vendredi. Selon lui, la demande de remettre en fonction le logiciel prescripteur n’a “jamais” été faite et il n’y avait aucune opposition de la part des informaticiens. Il regrette que dans ce conflit, il n’y ait finalement que “ des interventions d’huissiers, d’avocats et peu de dialogue et c’est ce qui pénalise un peu l’ensemble”. Me Quinquis espère arriver “à négocier autrement (…) car c’est ce qu’attendent les salariés”.



Finalement, “l’extrême urgence” soulignée dans le mémoire de Me Chicheportiche, avocat dela santé des patients , et (…) de la vie de certains malades” puisqu’un report a été demandé par les deux parties, indique l’avocat de la CSTP-FO, Me Robin Quinquis.



Ce dernier rappelle en effet que vendredi dernier, les deux informaticiens grévistes ont été assignés en référé d’heure à heure devant le tribunal de première instance par l’association Apair-Apurad. “Une demande un peu curieuse car il y avait un certain nombre d’éléments qui n’avaient jamais été demandés aux salariés au cours des semaines écoulées et auxquels on n’était pas opposés, notamment de remettre en marche un des outils de travail”, poursuit Me Quinquis. Il ajoute également que cette assignation “a troublé” les salariés. Finalement, “l’extrême urgence” soulignée dans le mémoire de Me Chicheportiche, avocat de l’Apair-Apurad , pour mettre fin aux “troubles manifestement illicites” des grévistes et notamment des informaticiens de l’association ne pose plus de “sérieux problème de sécurité vis-à-vis de, et (…) de la vie de certains malades” puisqu’un report a été demandé par les deux parties, indique l’avocat de la CSTP-FO, Me Robin Quinquis.Ce dernier rappelle en effet que vendredi dernier, les deux informaticiens grévistes ont été assignés en référé d’heure à heure devant le tribunal de première instance par l’association Apair-Apurad. “Une demande un peu curieuse car il y avait un certain nombre d’éléments qui n’avaient jamais été demandés aux salariés au cours des semaines écoulées et auxquels on n’était pas opposés, notamment de remettre en marche un des outils de travail”, poursuit Me Quinquis. Il ajoute également que cette assignation “a troublé” les salariés.

“Les grévistes sont parfaitement responsables” Et dès vendredi dernier d’ailleurs, Me Quinquis avait fait savoir à l’association par l’intermédiaire de Me Chicheportiche que les informaticiens “grévistes” ne s’opposaient pas à intervenir à Paea pour remettre en fonction le logiciel prescripteur “avant de reprendre la grève”, précise-t-il.



“Il n’y avait aucune utilité à faire convoquer ces salariés vendredi au tribunal”, note Me Quinquis. Il regrette qu’il y ait “assez peu de négociation collective avec un dialogue qui n’est pas efficace, où systématiquement l’association et sa direction font prendre des positions aux grévistes qui ne sont pas du tout les leurs et du coup, le dialogue n’avance pas”. Me Robin Quinquis prend pour preuve la dernière assignation des deux informaticiens et assure que “les grévistes sont parfaitement responsables et font la part des choses, ce qui n’est malheureusement pas partagé par toutes les parties à négociation”.



Me Robin Quinquis souligne d’ailleurs : “J’ai rarement vu une grève qui se prolonge autant et où il y a finalement que des interventions d’huissiers, d’avocats et peu de dialogue et c’est ce qui pénalise un peu l’ensemble”. L’avocat espère d’ailleurs pouvoir arriver “à négocier autrement et à discuter, ce serait une excellente chose car c’est ce qu’attendent les salariés. Je n’ai jamais vu ça”.

“C’est surtout pour nos patients qu’on a fait cet effort” Tout comme Me Quinquis, la déléguée syndicale de la CSTP-FO Averii Lachaux assure que les grévistes et notamment les informaticiens n’étaient pas opposés à régler ce problème informatique. Effectivement arrivés sur place ce lundi, les deux informaticiens se sont mis à pied d’œuvre, et ce pendant près de cinq heures, pour que le logiciel prescripteur fonctionne. Ils ont travaillé “en huis clos, on peut dire que ça fumait dans tous les sens, ils se sont mis à 100% dessus pour les patients (…). D’emblée, ils se sont mis à régler ce qu’il y avait de plus urgent, c'est-à-dire le logiciel prescripteur. Je pense que demain, ils vont continuer leur job”, indique Averii Lachaux.



La déléguée syndicale de la CSTP-FO précise que “c’est surtout pour nos patients qu’on a fait cet effort, ce n’est pas parce qu’on nous a mis en référé. Maintenant, il faut voir quel effort la direction va faire”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 28 Avril 2025 à 19:24 | Lu 1492 fois