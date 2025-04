“Un audit complet” pour l’Apair Apurad

Tahiti, le 9 avril 2025 - À la demande du président du conseil d’administration de l’association Apair Apurad, Grégory Detrun, “un audit complet” va être fait pour que “tous puissent avoir la même version des chiffres et des opérations effectuées”. Un projet de protocole d’accord a été proposé aux syndicats avec une revalorisation salariale de 3% pour les salaires de base allant jusqu’à 300 000 francs et 1% d’augmentation pour les salaires de base entre 300 001 à 600 000 francs. La direction est en attente d’une réponse des partenaires sociaux.



Après que le président du Pays Moetai Brotherson a reçu une partie des représentants du personnel de l’Apair Apurad jeudi dernier, il a également reçu ce mercredi, en fin de journée, trois administrateurs de l’association. Le président taote Grégory Detrun, la trésorière Pauline Heitaa et la secrétaire taote Mathilda Laille, ainsi que taote Philippe Dupire en tant que membre d’honneur. Ces derniers étaient accompagnés de la directrice des soins, Frédérique Daviet, et de la directrice de la pharmacie et du biomédical Céline Thomson.



Et bizarrement, la présidence a fait entrer certains d’entre eux non pas par la porte principale de la présidence, mais “par derrière”. Mathilda Laille et Philippe Dupire ont, eux, par contre, affronté les grévistes présents devant le portail “de la maison du peuple”.



“C’est regrettable (…). On ne peut que se poser des questions”, constatent la déléguée syndicale de la CSTP-FO Avearii Lachaux ainsi que ses collègues grévistes. Avearii Lachaux ajoute qu’ils manifestent de “manière très apaisée (…) pour leur montrer que la clé et l'avenir de l'Apair Apurad sont entre leurs mains”.

“Il faut les bons interlocuteurs autour de la table” Avearii Lachaux assure être devant la présidence avec ses collègues grévistes pour “montrer qu'on est là tout simplement pour les soutenir”. Elle confie avoir reçu un projet de protocole d’accord mardi soir vers 18 h 15 avec un message bien approprié : “À l'issue de ce protocole signé, tout le monde reprend le travail à partir de ce matin, aux heures habituelles”. “À un moment donné, je reprends les mots de madame la directrice qui dit que c'est quand même ubuesque !”



Mais quoi qu’il en soit, les délégués du personnel se sont mis “à pied d'œuvre pour faire des propositions constructives pour sortir de ce conflit le plus rapidement possible. Je pense que c'est le seul point sur lequel on est d'accord”.



Selon le personnel gréviste, le président du conseil d’administration, Grégory Detrun, devrait se mettre à la table des négociations. “Il faut s’adresser aux bonnes personnes et on est prêt à s’adresser aux membres du conseil d’administration dans le calme et la sérénité pour pouvoir exposer l’origine de tous ces points de revendication”, indique la syndicaliste. Pour le personnel gréviste, il n’y a pas de secret, “il faut les bons interlocuteurs autour de la table” pour que les négociations avancent. “Ce serait la meilleure chose”, ajoute la déléguée syndicale de la CSTP-FO, Avearii Lachaux.



“Un audit complet” Le président du Pays a publié sur les réseaux sociaux que le président du conseil d’administration de l’association Apair Apurad, Grégory Detrun, lui a envoyé ainsi qu’au directeur de la Caisse de prévoyance sociale, Pierre Frébault, un courrier dans lequel il demande qu’il “soit procédé au plus tôt à un audit complet afin que tous puissent avoir la même version des chiffres et des opérations effectuées”. Et sur ce point, Pierre Frébault devrait être saisi dans les plus brefs délais par le ministre de la Santé.



Le président ajoute également, sur les réseaux sociaux, que les syndicats ont reçu une proposition de la direction, après que cette dernière a été validée par le conseil d’administration. Elle propose une augmentation de 3% pour le personnel dont le salaire va jusqu’à 300 000 francs, et de 1% pour le personnel dont le salaire varie entre 300 000 et 600 000 francs. Et sur ce point-là, la direction est toujours en attente de la réponse des syndicats.



Au sortir de la réunion, Philippe Dupire est venu à la rencontre du personnel gréviste et a assuré que “les choses vont bouger et évoluer”, et que les syndicats seront à nouveau invités à la table des négociations.



Et taote Philippe Dupire préfère être serein et positif : “Il faut aller vers la tranquillité, cela va s’arranger. Et après, il faudra repartir du bon pied car vous allez redevoir travailler ensemble”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 10 Avril 2025 à 05:00