Un “audit comptable et financier” demandé pour l’Apair-Apurad

Les représentants du personnel notent que depuis “l’intégration” de taote Grégory Detrun dans l’association, ce dernier a recours “tous les ans à un coach Feng shui”, et tous les frais inhérents sont pris en charge par l’association notamment “l’aménagement des pièces”, ou encore la “diffusion d’encens dans la structure médicale de Mama’o pour attirer le bon et chasser le mauvais œil”. Tout cela sans que le président de l’association, selon eux, “ne se préoccupe […] de la gêne que cela peut occasionner auprès des […] patients et des salariés”.



La lettre accusatrice dénonce aussi l’organisation, en novembre 2024, d’une soirée de gala “arrosée de champagne. Une extravagance, sans doute, aux frais de l’association” pour fêter la venue d’un expert de la métropole qui avait fait le déplacement pour aider l’association. Et ce n’est pas tout, puisque que les 13 et 14 février derniers, le président de l’association, la responsable Qualité Hygiène Sécurité et Environnement, la directrice de la pharmacie, le responsable de la logistique et un agent du service des moyens généraux se sont rendus à Raiatea, “sur la base d’une rencontre hasardeuse avec la Directrice de l’hôpital d’Uturoa pour un budget de 500 000 francs”. Les billets d’avion ainsi que les deux nuits d’hôtel auraient, selon les représentants du personnel, été pris en charge par l’association Apair-Apurad.



Toujours selon eux, Grégory Detrun, a “considérablement augmenté” le montant du budget de représentation, telle que les frais de mission, les déplacements en classe affaire, les hébergements dans des hôtels de “haut standing” pour un montant qui avoisinerait les dix millions de francs par an.



Le courrier remis au président Brotherson rappelle également qu’en mai 2021, l’association Apair-Apurad a acheté des parts sociales, dans une société civile immobilière dont le siège social est dans le VIe arrondissement de Paris, dénommé la “Maison de la pneumologie” pour un montant de près de 42 millions de francs. L’association Apair-Apurad se trouvant aujourd’hui deuxième plus grand associé de cette société civile immobilière en termes d’apport, avec 35 000 parts.



Autant d'“agissements” qui, selon les instances représentatives du personnel, s'ils occultent la “raison d’être” associative de l’Apair-Apurad, une association à but non lucratif régie par la loi 1901, justifient pleinement qu'un audit comptable et financier soit diligenté au sein de cette structure impliquée dans l'offre de santé polynésienne.