

“Des avancées” à la Somstat

Tahiti le 24 novembre 2026 – Les négociations ont repris à Somstat et des avancées sont constatées par la CSIP concernant “près 65 % des points de revendication”. Aucun protocole d’accord n’est encore signé. Les grévistes “sont vraiment unis et tous sont tombés d’accord pour continuer la grève. Ils restent conformes à ce qu'ils veulent c’est-à-dire sauver ces deux CDD et ne pas prendre d'autres personnes pour les remplacer”.







À la sortie de la réunion, Vaitea Le Gayic de la CSIP, a reconnu “des avancées, à peu près 65 % des points de revendication qui ont été débattus avec la direction”. Mais cela n’a pas suffi à conclure un protocole d’accord. Les négociations entre la Société de manutention, de stockage et de transport pour l’aviation (Somstat) et la CSIP ont repris ce mardi après une semaine d’interruption . Contrairement aux négociations de la semaine dernière, la réunion a duré. Les syndicalistes sont restés une heure dans la salle. La semaine dernière la réunion avait à peine duré 10 minutes qu’ils étaient de retour sur l e piquet de grève. À la sortie de la réunion, Vaitea Le Gayic de la CSIP, a reconnu “des avancées, à peu près 65 % des points de revendication qui ont été débattus avec la direction”. Mais cela n’a pas suffi à conclure un protocole d’accord.

Quatre points bloquants Des points demeurent en effet toujours à régler : “Nous avons quatre points bloquants : les points les plus importants de ce préavis”, affirme la syndicaliste. Il s’agit notamment de la requalification des deux Contrats à durée déterminée en durée indéterminée, la prime panier, la prime d’incommodité, et la prime concernant l’analyse des échantillons. Toutes ces primes existent déjà dans le secteur des hydrocarbures sauf que Raunui Makiroto explique que leur directeur “refuse d’appliquer la prime panier à l’ensemble du personnel opérationnel [les agents de pistes, NDLR]. Pour ce qui est de prime d’incommodité, il ne veut entendre parler de revalorisation”.



Concernant la prime d’analyse des échantillons le délégué syndical indique que “cette prime est appliquée dans d’autres société du secteur et on ne comprend pas pourquoi chez nous on ne l’applique pas”. Raunui Makiroto explique que ces analyses “sont primordiales pour la sécurité notamment des passagers car si le kérosène est contaminé les conséquences peuvent être dramatiques”.



Concernant, la cédéisation des deux CCD, Vaitea Le Gayic pense également que la direction ne va pas lâcher alors que “ c’est du personnel méritant”, insiste-telle. En outre, complète-t-elle, il y a “énormément d'anomalies sur les contrats des deux CDD. Nous allons traiter minutieusement ces anomalies, voire peut-être engager un référé au tribunal”.



La syndicaliste de la CSIP indique aussi que les salariés grévistes de la Somstat “sont vraiment tous unis et d’accord pour continuer la grève. Ils restent conformes à ce qu'ils veulent c’est-à-dire sauver ces deux CDD et ne pas prendre d'autres personnes pour les remplacer”.



Elle pointe d’ailleurs du doigt le management du directeur, Fabien Soupe : “Il a y un traitement discriminatoire dans la société. On voit qu'il y a ceux qu'il préfère et les autres.” Elle dénonce également le fait que le directeur vienne à la rencontre des grévistes sur le piquet de grève, non pas pour les saluer mais pour “les soudoyer pour qu'ils cessent la grève sauf que le personnel est soudé et à l’unanimité ils ont décidé de ne pas reprendre travail tant que ces quatre points ne sont pas traités comme il se doit”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 24 Novembre 2026 à 19:54 | Lu 252 fois



