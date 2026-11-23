Tahiti, le 23 novembre 2026 - Après une semaine de rupture, les négociations entre la Somstat et la CSIP doivent reprendre ce mardi. Le syndicat espère que la direction sera dans de bonnes dispositions lors de ces négociations. Cyril Le Gayic se dit, lui, “toujours optimiste” même s’il doute que la direction soit dans les mêmes dispositions.
Après une semaine sans nouvelles, la direction de la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) a finalement invité la CSIP à reprendre les négociations. Une proposition faite au lendemain de la signature d’un protocole d’accord entre la direction de la compagnie aérienne Air Tahiti et le même syndicat.
L’invitation proposait une reprise des discussions ce lundi. “On a reçu une invitation de la direction de la Somstat pour une reprise des négociations cet après-midi (lundi) vers 13 heures et on a proposé vers 16 heures, mais cet horaire ne lui convenait pas. Les négociations ont été repoussées à demain (mardi). On est d'accord pour reprendre les discussions”, assure Cyril Le Gayic.
Après une semaine sans nouvelles, la direction de la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) a finalement invité la CSIP à reprendre les négociations. Une proposition faite au lendemain de la signature d’un protocole d’accord entre la direction de la compagnie aérienne Air Tahiti et le même syndicat.
L’invitation proposait une reprise des discussions ce lundi. “On a reçu une invitation de la direction de la Somstat pour une reprise des négociations cet après-midi (lundi) vers 13 heures et on a proposé vers 16 heures, mais cet horaire ne lui convenait pas. Les négociations ont été repoussées à demain (mardi). On est d'accord pour reprendre les discussions”, assure Cyril Le Gayic.
“La direction a une interprétation des accords que nous avons signés”
L’un des principaux points d'achoppement, c’est que l’actuel directeur de la société Fabien Soupé, selon Cyril Le Gayic, interprète à sa manière les protocoles signés avec ses prédécesseurs. Plus encore, le syndicaliste dénonce le fait que le directeur, nommé par Total, remet à chaque fois en question les accords qui ont pourtant été signés. “Il a une interprétation des accords que nous avons signés, je trouve cela dommage de sa part. Il ne faut pas oublier que ces accords ont été signés entre les anciennes directions et moi-même. Nous connaissons clairement ce que nous avons mis en place.”
Toujours selon le syndicaliste, Fabien Soupé ne maîtriserait pas du tout les textes juridiques, raison pour laquelle “il vient interpréter à sa manière et nous rappelle à chaque fois qu'il doit consulter ses juristes”. Pour Cyril Le Gayic, “ce comportement est déplorable. On ne peut pas avancer s’il ne décide pas, une fois pour toute, de bien s'entourer, avant de venir aux négociations”.
Cyril Le Gayic pense également que les refus de la direction viennent notamment des conséquences financières que pourraient engendrer les anciens protocole d’accord. Et que finalement, le directeur ne fait qu’appliquer ce que les actionnaires lui ont ordonné. “Il ne faut pas oublier que les anciens accords ont un coût financier, peut-être qu’il a reçu comme directive de faire des économies et un nettoyage parmi le personnel. Peut-être que c'est la mission que les trois sociétés actionnaires lui ont confiée”.
Le syndicaliste avoue ne pas comprendre ce “comportement déplorable” puisque, selon lui, l’activité sur la plateforme aéroportuaire “a doublé mais l'effectif n'a pas changé. Au contraire, il a baissé. Avant, il y avait 27 salariés, aujourd'hui, ils sont 23 dont la direction et le personnel administratif. Ça veut dire qu'il y a une réduction au niveau des opérationnels”. Le syndicaliste cite notamment l’augmentation des vols de toutes les compagnies aériennes avitaillées notamment uniquement par la Somstat.
Toujours selon le syndicaliste, Fabien Soupé ne maîtriserait pas du tout les textes juridiques, raison pour laquelle “il vient interpréter à sa manière et nous rappelle à chaque fois qu'il doit consulter ses juristes”. Pour Cyril Le Gayic, “ce comportement est déplorable. On ne peut pas avancer s’il ne décide pas, une fois pour toute, de bien s'entourer, avant de venir aux négociations”.
Cyril Le Gayic pense également que les refus de la direction viennent notamment des conséquences financières que pourraient engendrer les anciens protocole d’accord. Et que finalement, le directeur ne fait qu’appliquer ce que les actionnaires lui ont ordonné. “Il ne faut pas oublier que les anciens accords ont un coût financier, peut-être qu’il a reçu comme directive de faire des économies et un nettoyage parmi le personnel. Peut-être que c'est la mission que les trois sociétés actionnaires lui ont confiée”.
Le syndicaliste avoue ne pas comprendre ce “comportement déplorable” puisque, selon lui, l’activité sur la plateforme aéroportuaire “a doublé mais l'effectif n'a pas changé. Au contraire, il a baissé. Avant, il y avait 27 salariés, aujourd'hui, ils sont 23 dont la direction et le personnel administratif. Ça veut dire qu'il y a une réduction au niveau des opérationnels”. Le syndicaliste cite notamment l’augmentation des vols de toutes les compagnies aériennes avitaillées notamment uniquement par la Somstat.
“ Moi, je suis toujours optimiste”
Le syndicaliste se dit tout de même ouvert aux négociations de ce mardi : “Moi, je suis toujours optimiste. Mais en face de moi, je ne sais pas s'il a la même philosophie.”
Ce dernier assure que les actionnaires ne perdent pas d’argent, même après un mois de grève. “Je ne pense pas qu'ils en perdent. Normalement, ils doivent même faire des gains parce qu'un salarié dehors, c'est des économie”. Il ajoute qu’ils ont dû en perdre “un peu sur les vols annulés par Air Tahiti (…). C'est moins de carburant consommé. Mais sur l'international, je ne pense pas qu'ils en perdent”.
Ce dernier assure que les actionnaires ne perdent pas d’argent, même après un mois de grève. “Je ne pense pas qu'ils en perdent. Normalement, ils doivent même faire des gains parce qu'un salarié dehors, c'est des économie”. Il ajoute qu’ils ont dû en perdre “un peu sur les vols annulés par Air Tahiti (…). C'est moins de carburant consommé. Mais sur l'international, je ne pense pas qu'ils en perdent”.