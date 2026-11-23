L’un des principaux points d'achoppement, c’est que l’actuel directeur de la société Fabien Soupé, selon Cyril Le Gayic, interprète à sa manière les protocoles signés avec ses prédécesseurs. Plus encore, le syndicaliste dénonce le fait que le directeur, nommé par Total, remet à chaque fois en question les accords qui ont pourtant été signés. “Il a une interprétation des accords que nous avons signés, je trouve cela dommage de sa part. Il ne faut pas oublier que ces accords ont été signés entre les anciennes directions et moi-même. Nous connaissons clairement ce que nous avons mis en place.”



Toujours selon le syndicaliste, Fabien Soupé ne maîtriserait pas du tout les textes juridiques, raison pour laquelle “il vient interpréter à sa manière et nous rappelle à chaque fois qu'il doit consulter ses juristes”. Pour Cyril Le Gayic, “ce comportement est déplorable. On ne peut pas avancer s’il ne décide pas, une fois pour toute, de bien s'entourer, avant de venir aux négociations”.



Cyril Le Gayic pense également que les refus de la direction viennent notamment des conséquences financières que pourraient engendrer les anciens protocole d’accord. Et que finalement, le directeur ne fait qu’appliquer ce que les actionnaires lui ont ordonné. “Il ne faut pas oublier que les anciens accords ont un coût financier, peut-être qu’il a reçu comme directive de faire des économies et un nettoyage parmi le personnel. Peut-être que c'est la mission que les trois sociétés actionnaires lui ont confiée”.



Le syndicaliste avoue ne pas comprendre ce “comportement déplorable” puisque, selon lui, l’activité sur la plateforme aéroportuaire “a doublé mais l'effectif n'a pas changé. Au contraire, il a baissé. Avant, il y avait 27 salariés, aujourd'hui, ils sont 23 dont la direction et le personnel administratif. Ça veut dire qu'il y a une réduction au niveau des opérationnels”. Le syndicaliste cite notamment l’augmentation des vols de toutes les compagnies aériennes avitaillées notamment uniquement par la Somstat.