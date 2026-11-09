

“Le recrutement a été fait (…) pour casser la grève”

Tahiti, le 9 novembre 2026 - La CSIP a assigné la Somstat au tribunal pour avoir eu recours à des intérimaires pour “casser la grève”. Elle pointe du doigt “un climat d'intimidation et de pression”. De son côté, la Somstat assure que les intérimaires remplacent les salariés malades ou en congé annuel et non les grévistes.



Vendredi dernier, devant le tribunal, Me Arcus Usang s’est appuyé sur l'article 12.32.5 du code du travail dans l’affaire opposant la CSIP à la Société de manutention de carburant de Tahiti (Somstat). Cet article précise qu’on ne peut faire “appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif dans l’entreprises utilisatrice”.



L’avocat de la CSIP dénonce le recours à des intérimaires par la Somstat mais également le fait que ces derniers aient été formés en seulement quelques heures. “C'est une réalité alors que ces formations durent quelques semaines (…). Il se pose aussi une question de sécurité”.



La grève a débuté le 22 octobre. “Il y a une coïncidence”, explique Me Arcus Usang, qui ajoute que les contrats d’intérim ont été signés “la veille du démarrage de la grève”.

C’est la preuve, selon lui, que “le recrutement a été fait (…) pour casser la grève”.



Il dénonce les “mensonges éhontés” de la Somstat. Et s’étonne que les contrats signés entre la société d’intérim et la Somstat “ne visent nullement le salarié qui est remplacé”. Il rappelle que “le principe de l'intérim est de préciser qui on remplace (…). Ici, c'est le flou total”, regrette Me Arcus Usang.



Il s’appuie également sur les conclusions de la Somstat qui, selon lui, est “un aveu de remplacement partiel” puisque cela est mentionné dans les contrats des intérimaires.



Quant au manque de pièces apportées au dossier, Me Arcus Usang explique le fait que l’accès à la plateforme aéroportuaire n’est pas simple. “On ne peut pas envoyer un huissier sur la piste, parce que c'est un secteur protégé. On ne peut pas non plus demander à la partie adverse d'avouer, donc nous avons fourni des attestations et ces attestations des salariés démontrent bien la réalité des faits qui n'est pas contestée au demeurant”.

Les salariés et leurs conjointes “menacés” Au-delà de l’emploi de ces personnels intérimaires, le syndicat dénonce également les menaces proférées à l’encontre des salariés et de leurs conjointes. “Effectivement, il y a eu la révélation des appels qui ont été faits au domicile des salariés, aux conjoints.” Il a même précisé que ces appels venaient du directeur de la Somstat, Fabien Soupé, “qui appelle au domicile, qui discute avec les conjoints des salariés”.



Me Arcus Usang dénonce “un climat d'intimidation et de pression”. Il a même demandé au tribunal d’intervenir au plus tôt pour “pour mettre fin à ce processus pour casser la grève”. Il estime que la Somstat ne respecte pas la loi et ce “en toute conscience” pour “assurer le décollage à l’international”.



Une plainte a été déposée à la Direction du travail, précise l’avocat. Ce dernier ajoute que “dans le détail de l'enquête, je n'ai pas plus d'informations mais les faits sont à demi-mot reconnus (…). En fait, ils mettent la pression pour demander aux salariés de ne pas faire grève. Aux conjointes sûrement pour convaincre leurs conjoints d'aller dans un certain sens”.

Il n’y a “aucune illicité” De son côté, l’avocate de la Somstat indique que la CSIP n’apporte “aucune pièce contraire. Elle se contente de commenter des contrats de travail qui sont des contrats d'intérim (…) mais elle ne verse aucune pièce matérielle sur le fait que les intérimaires dont elle parle remplaceraient effectivement les salariés grévistes”.



Elle précise aussi que le code du travail autorise le remplacement d’un salarié “temporairement absent, y compris en cas de remplacement partiel, pour une partie des tâches”. L’avocate estime donc qu’il n’y a “aucune illicité”.



Elle explique que les intérimaires ont été embauchés pour des raisons “étrangères” à la grève, tels que des arrêts maladie et des congés annuel déposés, selon l’avocate “plus de neuf mois avant la grève”. Elle regrette d’ailleurs que la CSIP n’ait pas fait état de cette situation.



Elle souligne aussi que la partie adverse n’apporte aucune preuve que les intérimaires font le travail des grévistes à part, ajoute-t-elle, la plainte de la CSIP. “Il n’y a aucun constat d’huissier (...) aucun procès-verbal de l’inspection du travail” à part une “attestation collective (…) écrite au conditionnel”.



Pour l’avocate, les intérimaires ont tout simplement fait le travail des salariés en congé ou en arrêt maladie. Elle rappelle également au tribunal que les salariés de la Somstat sont polyvalents et cite comme exemple une salariée en arrêt puis en congé actuellement et qui “se présente elle-même comme avitailleur, chauffeur et agent de piste”.



L’avocate considère également que le trouble “n’est plus actuel” puisque “la mission” d’un des intérimaires a pris fin vendredi et le second ce lundi, il n’y a donc plus d’“urgence”, estime-t-elle.



Enfin, la Somstat conteste les pressions dénoncées par la CSIP. L’avocate de la société a donc demandé au tribunal de débouter la CSIP de toutes ses demandes, mais aussi que “l’interdiction” demandée par la CSIP soit limitée simplement au remplacement des grévistes et non pas au recrutement pour remplacer les salariés malades et ceux qui sont en congé annuel.



Le délibéré sera rendu jeudi, alors même que le contrat des deux intérimaires seront terminés.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 9 Novembre 2026 à 16:57 | Lu 494 fois



