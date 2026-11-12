

Le tribunal interdit à la Somstat “de menacer” les salariés

Tahiti, le 12 novembre 2026 – La CSIP obtient gain de cause au tribunal contre la Somstat concernant les menaces proférées à l’encontre des personnels grévistes dans une décision rendue jeudi. Pour ce qui relève du recours à des personnels intérimaires par l’entreprise, le tribunal juge qu’il n’y a pas de “trouble manifestement illicite” estimant que le syndicat n’a pas fourni de preuves suffisantes ; mais relève la présence d’irrégularité dans les contrats.



La Société de Manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) a été assignée en justice dans le cadre d’une procédure de référé par la CSIP. L’audience a eu lieu vendredi dernier. La confédération syndicale dénonçait notamment le fait que la société ait recours, durant le mouvement social qui affecte l’entreprise, à trois employés intérimaires afin, estime la CSIP, de “casser la grève”.



Dans une décision rendue jeudi, le tribunal de première instance rappelle l’article 1232-5 code du travail qui “interdit le recours à un salarié temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un conflit collectif”.



Le tribunal considère cependant que les éléments produits par la CSIP n’ont pas permis de “retenir (…) que les intérimaires ont effectivement accompli le travail des grévistes. Le trouble manifestement illicite allégué n’est, dès lors, pas caractérisé. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la CSIP tendant à le faire constater et à ordonner la cessation des missions concernées”.

Interdiction des “menaces de sanctions” à la Somstat Concernant les “pressions” exercées par Somstat envers ses personnels grévistes, le tribunal fait “interdiction” à la société “par l’intermédiaire de ses dirigeants et préposés, d’adresser aux salariés grévistes des menaces de sanctions professionnelles en raison de leur participation à la grève”.



En effet, un des chauffeurs avitailleur et salarié gréviste a attesté avoir, le 25 octobre dernier, reçu un appel du responsable des opérations, Léon Piritua. Selon lui “cet appel lui aurait été présenté comme un avertissement au sujet de sa participation à la grève : les actionnaires de Total Energies sanctionneraient les salariés qui choisiraient de suivre le mouvement, lesquels seraient ‘blacklistés’, n’auraient plus d’avenir dans la société et ne pourraient plus postuler dans le secteur des hydrocarbures”.



Dans l’ordonnance de référé rendue jeudi, il est relevé que la Somstat n’a fourni “aucun élément précis remettant en cause la réalité de l’appel”. Le tribunal de première instance considéré que l’attestation du gréviste “n’est donc pas utilement contestée”. L’ordonnance souligne que “la menace de sanctions et d’exclusion professionnelle est de nature à dissuader les salariés d’exercer leur droit de grève. Le fait que les conséquences évoquées aient été attribuées aux actionnaires de la société ne retire pas aux propos leur caractère intimidant, dès lors qu’ils ont été adressés à un salarié par le responsable des opérations de la Somstat comme un avertissement lié à sa participation au mouvement”.



Et, souligne cette décision, le mouvement social étant en cours, l’attestation du gréviste fait “apparaître un risque de réitération susceptible de porter à nouveau atteinte à l’exercice du droit de grève”. Ainsi le tribunal interdit en conséquence à la Somstat “de menacer” les salariés grévistes “de sanctions ou d’exclusion professionnelle”.

Les discussions au point mort à Air Tahiti Du côté d’Air Tahiti, on en est au 22e jour de grève. La dernière rencontre de négociation a eu lieu samedi dernier. La secrétaire générale du syndicat maison Spencat regrette qu’il n’y ait “plus de discussion avec la direction” et souligne que jeudi, “en fin d'après-midi, le conseil d'administration lui a dit qu'il fallait arrêter toute discussion. Donc il a remis à plat tout ce qu'il a accordé, il nous a dit que tout était nul et non avenu”.



Elle pointe aussi du doigt les “propos d’une cheffe de service prononcés à huis clos” lors des négociations entre la direction et les syndicats. Titaina Viriamu considère que cette dernière “joue le jeu de la direction, qui se frotte les mains et se dit : Ben voilà, les employés se tirent dessus”.



Les membres du conseil d’administration d’Air Tahiti ont été invités à une réunion et la direction veut s’assurer que le plus grand nombre soit présent.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 12 Novembre 2026 à 19:07 | Lu 405 fois



