La CSIP a saisi l’inspection du travail concernant les horaires de travail du personnel non gréviste sur ces deux dernières semaines. “Il y a eu des dépassements, voire un non-respect des dispositions du code du travail (…). Ils ont dépassé les 10 heures journalières, les 48 heures hebdomadaires, donc ils sont en infraction (…). En plus, ils se sont tapé le boulot de 15 personnes donc ils sont fatigués et n'en peuvent plus.” Le syndicaliste ajoute que cette situation peut avoir de lourdes conséquences comme notamment “des accidents de travail”.



Plus encore, selon Cyril Le Gayic, les compagnies aériennes pourraient être impactées car le personnel gréviste est “prêt à continuer le mouvement s’il n'a pas satisfaction et le personnel non gréviste ne peut plus assurer sans être en infraction”.



Le syndicaliste indique que les compagnies aériennes seront “obligées de s'avitailler elles-mêmes par l'apport des compagnies pétrolières, de mettre à disposition des cubiques, et que le personnel va remplir les aéronefs puisque la Somstat ne pourra plus le faire”.



Il rappelle qu’à chaque fois que la Somstat fait face à une grève, Air Tahiti “utilise le personnel pistard et de l'atelier mécanique pour faire le plein des aéronefs (…). Est-ce légal ? Ça c'est autre chose car ce ne sont pas les mêmes conditions que pour les professionnels de la Somstat”. Il fait référence aux normes de sécurité comme “les contrôles des jets et des avions avant de faire le plein”.



Concernant Air Tahiti, la CSIP a réuni le personnel gréviste dimanche dernier. Cyril Le Gayic affirme que certains personnels navigants commerciaux ont repris le travail “par obligation du fait qu'ils ont des formations”. Les autres ont décidé, selon le syndicaliste, “de prolonger le mouvement toute cette semaine”. Il rappelle que la direction “a coupé les négociations depuis le 7 novembre dernier”. Une décision qu’il regrette car “il y aura de plus en plus de difficultés”. Il affirme par ailleurs que la compagnie aérienne a recruté des CDD “chez les femmes de ménage car une bonne partie est en arrêt car fatiguée”.