Tahiti, le 17 novembre 2026 - À Air Tahiti, après 26 jours de grève, toujours rien à l’horizon. À la Somstat, en revanche, il y a une petite éclaircie puisque la direction a invité la CSIP à une rencontre ce mercredi. Le syndicat dénonce le dépassement des heures de travail et alerte sur la fatigue des salariés non grévistes. Conséquence : les compagnies aériennes seront “obligées de s'avitailler elles-mêmes (…) puisque la Somstat ne pourra plus le faire”.
Ce mardi, cela fait 26 jours que le mouvement social à la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) et à Air Tahiti perdure. Et deux semaines pour la compagnie aérienne et une semaine pour la Somstat que les négociations entre la direction et les syndicats sont suspendues. Selon Cyril Le Gayic de la CSIP, ce “blocage” viendrait de la direction des deux sociétés.
Concernant la Stomstat, il précise que le personnel gréviste est “prêt à maintenir autant de temps qu'il faut pour faire aboutir les points de revendication du préavis”. Cyril Le Gayic explique que cette position du personnel gréviste découle des propos tenus par la direction lors de la dernière rencontre. Le directeur “a été affirmatif et a dit ‘je ne proposerai plus rien’”.
Mais depuis le délibéré rendu par le tribunal de première instance de Papeete la semaine dernière, le ciel semble s’éclaircir. En effet, la CSIP a reçu, ce lundi, une invitation de la direction pour une rencontre prévue ce mercredi.
Pour le syndicaliste, il n’y a aucun doute, ce changement de cap est dû à la décision de justice. “Cette décision a réduit le nombre d'effectifs de non-grévistes”, avance-t-il.
Cyril Le Gayic regrette d’ailleurs avoir “perdu une semaine (…) on aurait pu trouver un accord. Peut-être pas un accord à 100 %, mais un accord satisfaisant pour le personnel gréviste”.
Ce mardi, cela fait 26 jours que le mouvement social à la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) et à Air Tahiti perdure. Et deux semaines pour la compagnie aérienne et une semaine pour la Somstat que les négociations entre la direction et les syndicats sont suspendues. Selon Cyril Le Gayic de la CSIP, ce “blocage” viendrait de la direction des deux sociétés.
Concernant la Stomstat, il précise que le personnel gréviste est “prêt à maintenir autant de temps qu'il faut pour faire aboutir les points de revendication du préavis”. Cyril Le Gayic explique que cette position du personnel gréviste découle des propos tenus par la direction lors de la dernière rencontre. Le directeur “a été affirmatif et a dit ‘je ne proposerai plus rien’”.
Mais depuis le délibéré rendu par le tribunal de première instance de Papeete la semaine dernière, le ciel semble s’éclaircir. En effet, la CSIP a reçu, ce lundi, une invitation de la direction pour une rencontre prévue ce mercredi.
Pour le syndicaliste, il n’y a aucun doute, ce changement de cap est dû à la décision de justice. “Cette décision a réduit le nombre d'effectifs de non-grévistes”, avance-t-il.
Cyril Le Gayic regrette d’ailleurs avoir “perdu une semaine (…) on aurait pu trouver un accord. Peut-être pas un accord à 100 %, mais un accord satisfaisant pour le personnel gréviste”.
“Le personnel non gréviste ne peut plus assurer sans être en infraction”
La CSIP a saisi l’inspection du travail concernant les horaires de travail du personnel non gréviste sur ces deux dernières semaines. “Il y a eu des dépassements, voire un non-respect des dispositions du code du travail (…). Ils ont dépassé les 10 heures journalières, les 48 heures hebdomadaires, donc ils sont en infraction (…). En plus, ils se sont tapé le boulot de 15 personnes donc ils sont fatigués et n'en peuvent plus.” Le syndicaliste ajoute que cette situation peut avoir de lourdes conséquences comme notamment “des accidents de travail”.
Plus encore, selon Cyril Le Gayic, les compagnies aériennes pourraient être impactées car le personnel gréviste est “prêt à continuer le mouvement s’il n'a pas satisfaction et le personnel non gréviste ne peut plus assurer sans être en infraction”.
Le syndicaliste indique que les compagnies aériennes seront “obligées de s'avitailler elles-mêmes par l'apport des compagnies pétrolières, de mettre à disposition des cubiques, et que le personnel va remplir les aéronefs puisque la Somstat ne pourra plus le faire”.
Il rappelle qu’à chaque fois que la Somstat fait face à une grève, Air Tahiti “utilise le personnel pistard et de l'atelier mécanique pour faire le plein des aéronefs (…). Est-ce légal ? Ça c'est autre chose car ce ne sont pas les mêmes conditions que pour les professionnels de la Somstat”. Il fait référence aux normes de sécurité comme “les contrôles des jets et des avions avant de faire le plein”.
Concernant Air Tahiti, la CSIP a réuni le personnel gréviste dimanche dernier. Cyril Le Gayic affirme que certains personnels navigants commerciaux ont repris le travail “par obligation du fait qu'ils ont des formations”. Les autres ont décidé, selon le syndicaliste, “de prolonger le mouvement toute cette semaine”. Il rappelle que la direction “a coupé les négociations depuis le 7 novembre dernier”. Une décision qu’il regrette car “il y aura de plus en plus de difficultés”. Il affirme par ailleurs que la compagnie aérienne a recruté des CDD “chez les femmes de ménage car une bonne partie est en arrêt car fatiguée”.
Plus encore, selon Cyril Le Gayic, les compagnies aériennes pourraient être impactées car le personnel gréviste est “prêt à continuer le mouvement s’il n'a pas satisfaction et le personnel non gréviste ne peut plus assurer sans être en infraction”.
Le syndicaliste indique que les compagnies aériennes seront “obligées de s'avitailler elles-mêmes par l'apport des compagnies pétrolières, de mettre à disposition des cubiques, et que le personnel va remplir les aéronefs puisque la Somstat ne pourra plus le faire”.
Il rappelle qu’à chaque fois que la Somstat fait face à une grève, Air Tahiti “utilise le personnel pistard et de l'atelier mécanique pour faire le plein des aéronefs (…). Est-ce légal ? Ça c'est autre chose car ce ne sont pas les mêmes conditions que pour les professionnels de la Somstat”. Il fait référence aux normes de sécurité comme “les contrôles des jets et des avions avant de faire le plein”.
Concernant Air Tahiti, la CSIP a réuni le personnel gréviste dimanche dernier. Cyril Le Gayic affirme que certains personnels navigants commerciaux ont repris le travail “par obligation du fait qu'ils ont des formations”. Les autres ont décidé, selon le syndicaliste, “de prolonger le mouvement toute cette semaine”. Il rappelle que la direction “a coupé les négociations depuis le 7 novembre dernier”. Une décision qu’il regrette car “il y aura de plus en plus de difficultés”. Il affirme par ailleurs que la compagnie aérienne a recruté des CDD “chez les femmes de ménage car une bonne partie est en arrêt car fatiguée”.