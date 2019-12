Coprah : Le rapport qui veut secouer le cocotier

Tahiti, le 15 décembre 2019 - Tahiti Infos s’est plongé dans le massif et ambitieux rapport sur le dispositif de soutien des prix du coprah qui vient d’être rendu public par l’assemblée de la Polynésie française, à la suite d’une longue mission d’information sur cette filière « structurellement déficitaire » mais jouant le rôle d’un amortisseur social dans les îles. Le rapport préconise de réformer progressivement le secteur avec une réorganisation administrative et surtout une diversification de la filière.



Après les évasans internationales et la médecine scolaire, l'assemblée de la Polynésie française (APF) a achevé une nouvelle mission d'information sur le dispositif de soutien des prix du coprah. Le rapport des représentants Antonio Perez et Tepuaraurii Teriitahi examine en profondeur une filière tenaillée entre un objectif social de soutien aux îles éloignées et des problèmes de rentabilité économique. La mission d'information, créée en octobre 2018, s'est intéressée au fonctionnement d'un dispositif de soutien « dédié aujourd’hui au soutien d’une activité économique structurellement déficitaire » faisant l'objet d'un soutien public important d'environ 2,2 milliards de Fcfp de fonds publics par an « au principal motif de garantir aux populations des îles un revenu du travail plus équitable » alors que la filière « peine à s’inscrire dans la pérennité ».



Un peu plus d'un an plus tard, le rapport, massif, s'attache à vouloir « développer ce cercle économique plus vertueux » et propose pour ce faire une réforme progressive du dispositif existant, autour de quatre axes principaux, déclinés en 47 préconisations. Les quatre axes ainsi dégagés après un an d'auditions, de visites sur le terrain et d'analyses en tout genre portent sur l'amélioration de l’organisation et la gestion de la filière cocotier, la diversification de la filière cocotier par l’émergence de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée, un soutien garanti aux coprahculteurs et le développement de partenariats communaux, nationaux et internationaux. Difficile de résumer avec exhaustivité les propositions faites qui s'articulent principalement autour d'un plan de valorisation de la filière avec la mise en place d'« une nouvelle et nécessaire organisation administrative » et « l’émergence de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée ».