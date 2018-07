PAPEETE, le 10 juillet 2018. "Une étude sur la diversification des produits du cocotier a été confiée à la société d'Eric Vaxelaire, la société Tahiti Consulting Group", indique la présidence.



La SA Huilerie de Tahiti est chargée de toutes les activités industrielles et commerciales qui se rapportent à la transformation du coprah ainsi qu'au traitement et à la commercialisation de l'huile et de tous ses sous-produits. Elle joue un rôle central de coordination des différents intervenants du circuit de commercialisation du coprah.



Pour améliorer les rendements, "il est envisagé de faire une étude par une société des Etats Unis, la société Anderson, qui est également le constructeur des installations actuelles et est une référence internationale en la matière", indique le rapport annuel de performance de la présidence. "Cette étude avait déjà été menée en 2010. Dans le courant 2018, la société mettra en service trois broyeurs Bepex ainsi que des marteaux broyeurs Williams qui permettront d'améliorer le broyage et in fine les performances au niveau des rendements."



"Une étude sur la diversification des produits du cocotier a été confiée à la société d'Eric Vaxelaire, la société Tahiti Consulting Group", indique la présidence. "Cette étude a pour objectif d'examiner les activités envisageables à court et à moyen terme. "