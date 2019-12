Le coprah, biocarburant pour alimenter des centrales électriques ?

Lire aussi : Coprah : le rapport qui veut secouer le cocotier

Si les débouchés alimentaires sont relativement connus et maitrisés (lait, eau, huile vierge...), les denrées non alimentaires font l'objet de plusieurs développements autour de la bourre, les coques et le bois de cocotier. Mais il est aussi et surtout analysé le potentiel du coprah comme biocarburant, l'huile peut en effet, sous condition, servir de combustible pouvant « remplacer le gazole dans le fonctionnement de moteurs de voitures ou de groupes électrogènes destinés à produire de l'électricité ». Une possibilité d'utilisation analysée au travers d'une étude sur la faisabilité économique et technique et sur l'examen de caractéristiques physico-chimiques de l’huile de coprah.