​Interdiction du plastique à usage unique : un premier pas franchi, des défis à venir

Chez TNB, l’heure est à la recherche active de solutions. “Aujourd’hui, on propose du papier kraft ou des contenants en pulpe de canne à sucre, qu’on fait venir de Nouvelle-Zélande”, explique Leiana, chargée des commandes. Mais même ces matériaux ne sont pas forcément des solutions de long terme. “On a jusqu’en 2028 pour les gobelets ou barquettes en carton doublé d’un film plastique. Mais après ?” s’interroge Maire, responsable des ventes. Trouver des barquettes qui cumulent résistance thermique, étanchéité et transparence reste un véritable défi.Chez ce fabricant local d’emballages, l’impact immédiat de l’interdiction du plastique à usage unique reste limité, mais la suite inquiète. “La production de barquettes représente une vingtaine d’emplois. Et aujourd’hui, il n’existe pas d’alternative locale sérieuse”, prévient le directeur général délégué, Bruno Bellanger. Il redoute surtout une casse sociale chez les petits commerçants : “Les roulottes, snacks ou traiteurs n’ont pas les moyens de s’adapter seuls”. Il regrette qu’“aucune étude d’impact économique n’a été menée” dans ce sens. Lancée en mars 2025 , l’entreprise a misé dès le départ sur des bouteilles compostables en PLA, un polymère biosourcé à 99%, issu de la bagasse de canne à sucre. Transparente et biodégradable, cette solution s’inscrit dans une démarche écologique. Biopack souhaiterait voir baisser la taxe d’importation sur le PLA, pour rendre ces alternatives plus accessibles. En parallèle, la société prépare de nouveaux produits, comme des barquettes – des matières biosourcées importées sont en cours de recherche, mais pas encore de version transparente convaincante – et des verres plus robustes, personnalisables, importés de France. Ce fabricant d'emballages biodégradables, fondée par Ayana Champot , vient d’obtenir une subvention pour financer une thèse de recherche de trois ans à l’Université de la Polynésie française. L’objectif : développer des matériaux à base de fibres de bananier ou de canne à sucre qui soient à la fois imperméables, résistants à l’huile, compostables et certifiés pour le contact alimentaire. Ce projet vise à produire localement des barquettes alimentaires, afin de limiter les importations. Les végétaux utilisés devront obligatoirement provenir de cultures biologiques. Selon Ayana Champot, une fois la matière certifiée, la ressource locale serait suffisante pour couvrir tout le marché polynésien. Elle s’estime “sur une piste qui serait une innovation mondiale”.