​Grand ménage confirmé à Makemo

Tahiti le 26 mai 2026 – La décision du tribunal administratif est tombée mardi : Félix Tokoragi n’est plus maire de Makemo. Et avec lui, son équipe tombe également comme ses trois adjoints, ses maires délégués et trois de ses conseillers municipaux. Le conseil municipal de Makemo a 15 jours pour élire son nouveau maire.
Le tribunal administratif de Papeete a suivi les conclusions du rapporteur public dans le déféré du haut-commissaire contestant les dernières élections municipales à Makemo
Sont ainsi annulées les élections de Mélodie Williams, seconde sur la liste de Toku ‘oire à Katiu menée par Felix Tokoragi, de Rauri Mauati troisième sur cette même liste à Katiu et de Anami Rangivaru deuxième de cette liste à Makemo.
Thomas Tepuhiri, huitième de la liste de Tamariki o Ruro no Makemo menée par Vaitiare Fournier, Léa Utia première de la même liste à Katiu et Daniel Takotua deuxième de la même liste à Katiu sont proclamés élus conseillers municipaux de Makemo.
Le tribunal administratif annule également les décisions du conseil municipal du 29 mars dernier concernant l’élection de Félix Tokoragi comme tāvana de Makemo, et celle de ses trois adjoints Tuhiata Ruateroro-Flores, Mauati Rauri et Mélodie Williams et de ses maires délégués Arthur Graffe, Kirianu Ani et Pikiragi Teremihi.
Au second tour des municipales, deux listes étaient encore en lice à Makemo, celle du maire sortant Félix Tokoragi, Toku 'oire here, qui a obtenu 576 voix, (48,44 % des suffrages exprimés), et la liste Tamariki oruro no Makemo e to na haga motu a tika menée par Vaitiare Fournier qui a obtenu 613 voix, (51,56 % des suffrages exprimés).
Mais une “erreur” dans la répartition des sièges au sein du conseil municipal avait favorisé irrégulièrement la liste du maire sortant Félix Tokoragi s’arrogeant six sièges au lieu des trois qui lui étaient régulièrement dévolus et n’en laissant que neuf à la liste gagnante de Vaitiare Fournier au lieu des douze qui devaient lui revenir.
Félix Tokoragi “a reconnu une erreur dans la proclamation de la répartition des sièges des conseillers municipaux”, avait déclaré l’avocat de Vaitiare Fournier, Me Mestre, le 12 mai dernier à l’audience. “Erreur ou manœuvre, le tribunal et le rapporteur public n'ont pas retenu les manœuvres. Après, il est légitime que les électeurs se posent des questions”. L’avocat constatait en outre qu’après l’installation de Félix Tokoragi, tout s’est fait dans la “précipitation”. À l’instar d’un conseil municipal organisé à la hâte et dont certains points à l’ordre du jour n’étaient pas “impératifs”, comme des recrutements. D’ailleurs, pour ce qui relève des délibérations prises comme celle de l’élection d’un quatrième adjoint au maire, “la question va se poser effectivement”.
Le tribunal administratif de Papeete a suivi les conclusions du rapporteur public dans le déféré du haut-commissaire contestant les dernières élections municipales à Makemo
Sont ainsi annulées les élections de Mélodie Williams, seconde sur la liste de Toku ‘oire à Katiu menée par Felix Tokoragi, de Rauri Mauati troisième sur cette même liste à Katiu et de Anami Rangivaru deuxième de cette liste à Makemo.
Thomas Tepuhiri, huitième de la liste de Tamariki o Ruro no Makemo menée par Vaitiare Fournier, Léa Utia première de la même liste à Katiu et Daniel Takotua deuxième de la même liste à Katiu sont proclamés élus conseillers municipaux de Makemo.
Le tribunal administratif annule également les décisions du conseil municipal du 29 mars dernier concernant l’élection de Félix Tokoragi comme tāvana de Makemo, et celle de ses trois adjoints Tuhiata Ruateroro-Flores, Mauati Rauri et Mélodie Williams et de ses maires délégués Arthur Graffe, Kirianu Ani et Pikiragi Teremihi.
Au second tour des municipales, deux listes étaient encore en lice à Makemo, celle du maire sortant Félix Tokoragi, Toku 'oire here, qui a obtenu 576 voix, (48,44 % des suffrages exprimés), et la liste Tamariki oruro no Makemo e to na haga motu a tika menée par Vaitiare Fournier qui a obtenu 613 voix, (51,56 % des suffrages exprimés).
Mais une “erreur” dans la répartition des sièges au sein du conseil municipal avait favorisé irrégulièrement la liste du maire sortant Félix Tokoragi s’arrogeant six sièges au lieu des trois qui lui étaient régulièrement dévolus et n’en laissant que neuf à la liste gagnante de Vaitiare Fournier au lieu des douze qui devaient lui revenir.
Félix Tokoragi “a reconnu une erreur dans la proclamation de la répartition des sièges des conseillers municipaux”, avait déclaré l’avocat de Vaitiare Fournier, Me Mestre, le 12 mai dernier à l’audience. “Erreur ou manœuvre, le tribunal et le rapporteur public n'ont pas retenu les manœuvres. Après, il est légitime que les électeurs se posent des questions”. L’avocat constatait en outre qu’après l’installation de Félix Tokoragi, tout s’est fait dans la “précipitation”. À l’instar d’un conseil municipal organisé à la hâte et dont certains points à l’ordre du jour n’étaient pas “impératifs”, comme des recrutements. D’ailleurs, pour ce qui relève des délibérations prises comme celle de l’élection d’un quatrième adjoint au maire, “la question va se poser effectivement”.