

Le récit d’une plongée sanglante à Rangiroa

Tahiti, le 5 mai 2026 - Le 5 avril dernier, pendant le week-end de Pâques, un accident s’est produit dans la passe de Tiputa à Rangiroa, faisant deux blessés grave. Le pilote du bateau de plongée était tombé à l’eau, surpris par une vague alors que le bateau tournait encore. L’engin avait sectionné la jambe d’un touriste et provoqué une double fracture au moniteur de plongée qui les accompagnait. Gianna, une jeune Suissesse présente dans la palanquée ce jour-là, raconte le drame dans le quotidien Blick.



Une belle journée, l’observation des requins, des dauphins, puis le drame. Incontrôlable, un bateau de plongée fait, le 5 avril dernier, deux blessés graves avant de s’échouer sur le récif de Tiputa à Rangiroa. Parmi les personnes sur place, Gianna a raconté les événements dans le journal suisse Blick à son retour chez elle. La vague, la palanquée à l’eau et le bateau qui leur tourne autour, prêts à les couper avec son hélice, puis le sang et le sauvetage miraculeux. “J'ai du mal à croire que je suis encore en vie. J'avais perdu tout espoir”, déclare-t-elle au journal suisse.



Avec son ami, Brian, et le moniteur de plongée, tout va bien. “Le début était extra ! Nous avons directement vu un requin-tigre. À cela se sont ajoutés des dauphins avec leurs bébés – un moment inoubliable”, se remémore-t-elle avant que le drame arrive.



La plongée vient de se terminer, tout le monde a regonflé son gilet. Le bateau approche pour les récupérer et secoué par une vague, son pilote tombe à l’eau. “J'ai tenté de passer sous l'eau, mais l'aspiration du bateau et la flottabilité du gilet me ramenaient sans cesse à la surface”, explique-t-elle. “À cet instant, Brian m'a regardé, horrifié et a hurlé : ‘J'ai perdu ma jambe !’”



Alors que le sang les entoure, la jeune fille pense : “C'est fini. Je vais mourir”. Plus tard, Brian, sur Instagram, racontera aussi cet instant. “Au moment de l'accident, mille pensées se bousculaient dans ma tête… Ma jambe venait-elle vraiment d'être sectionnée ? Cette sensation de brûlure était-elle simplement due à l'eau salée au contact de ma plaie, ou bien des requins-tigres allaient-ils surgir pour me dévorer ?”



Sauvés par des médecins en vacances



Heureusement, un autre bateau à proximité a vu la scène. Avec deux médecins français à son bord, ils parviennent à éloigner le bateau fou qui ira s’abîmer sur le récif, et à sortir tout le monde de l’eau.



Le sauvetage se prolongera à terre. Les deux médecins parviennent au dispensaire ou seules des infirmières assurent la permanence. Gianna raconte alors comment le couple de médecins se sert dans les armoires à pharmacie et prend des poches de sang pour transfuser Brian et lui sauver la vie.



Brian est depuis retourné en Allemagne. Trois semaines après son accident, depuis l’hôpital du Taaone, il témoignait sur les réseaux sociaux : “À 24 ans, on imagine sa vie autrement. Plus facile. Plus libre. Plus insouciante. Au lieu de cela, je me retrouve aujourd'hui face à un chemin que je n'aurais jamais choisi. Jour après jour, et malgré la diminution des doses de morphine, tout devient plus clair… et en même temps, plus difficile à accepter. C'est comme si la réalité me rattrapait petit à petit.”

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 5 Mai 2026 à 14:55 | Lu 3722 fois



