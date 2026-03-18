

Le conseil municipal de Makemo reporté

Tahiti, le 7 avril 2026 – Le premier conseil municipal de la mandature, convoqué par Félix Tokoragi, a dû être annulé suite à une mise en demeure pour non-respect du délai de convocation de “huit jours francs”. La réunion est reportée au 13 avril. La minorité dénonce par ailleurs le “harcèlement” dont certains élus sont victimes, Félix Tokoragi essayant “par tous les moyens de consolider sa majorité”.



Le conseil municipal de Makemo qui devait avoir lieu mardi à Raroia a finalement été reporté à lundi 13 avril. En effet, le 2 avril dernier, Me Mestre l’avocat de l’élue Vaitiare Fournier, dont la liste est arrivée en tête au second tour des municipales, a mis en demeure Félix Tokoragi d’annuler sa convocation pour le tout premier conseil municipal de la mandature, considérant celle-ci comme “irrégulière”.



Il faut rappeler que cette convocation a été adressée le 1er avril dernier aux élus de Makemo, avec 17 points étaient à l’ordre du jour, dont l’approbation du compte administratif et du compte de gestion, l’adoption du budget unique de l’exercice 2026 ou encore la fixation des indemnités de fonction d’élus.



Mais dans sa mise en demeure, l’avocat de Vaitiare Fournier rappelle à Félix Tokoragi que ce dernier, ses adjoints ainsi que les maires délégués, Ana Flores de Raroia et Arthur Graffe de Takume ont été élus “dans des conditions n’étant pas de nature à garantir la sincérité du scrutin”. Il souligne ensuite que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que pour les communes qui ont en leur sein des communes associées “situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs”. C’est le cas de la commune de Makemo, qui compte outre l’atoll éponyme, les îles voisine de Takume et Raroia.



Me Mestre estime donc que le délai laissé le 1er avril aux élus pour se rendre à une convocation le 7 courant, “ enfreint” les dispositions règlementaires “d’autant plus que vous avez cru devoir délocaliser la réunion du conseil municipal sur l’île de Raroia en dépit des contraintes logistiques en résultant”. Il souligne d’ailleurs que “toute délibération votée lors d’une séance ainsi convoquée irrégulièrement serait entachée d’illégalité justifiant son annulation”.

“Il essaie par tous les moyens de consolider sa majorité” Interrogé Vaitiare Fournier explique que Félix Tokoragi dit ne pas comprendre cette “précipitation” de la part de leur tāvana, surtout dans un contexte où “nous sortons d’un événement où la population a exprimé son mécontentement”. L’urgence était à “l’apaisement”, selon elle, non seulement pour la population mais également pour “nous-mêmes, car psychologiquement on a été touchés”.



Vaitiare Fournier rappelle que des recours ont été déposés et qu’ils sont en attente de la décision du tribunal administratif. “Dès qu’on aura la décision c’est sûr on aura la possibilité de travailler ensemble. Mais mon analyse c’est qu’il essaye par tous les moyens de consolider sa majorité car elle est fragile et à un moment donné cela va exploser (…). De toute façon, il va ramener le conseil municipal ici à Makemo”. L’élue de Makemo ajoute qu’en attendant la décision du tribunal administratif “lui, il fait ce qu’il veut”

Une colistière “se sent harcelée” Vaitiare Fournier dénonce également “les pressions” dont se rendrait coupable Félix Tokoragi, sur les élus de Makemo. “La secrétaire générale a appelé une de mes colistières pour lui dire que M. le maire voulait la rencontrer pour lui proposer le portefeuille des finances”. Elle précise que ce n’est pas la première fois que cette colistière est approchée : “Elle me dit qu’elle se sent harcelée et ne comprend pas pourquoi il y a une insistance du maire donc elle va couper son téléphone pour ne plus recevoir ce genre d’appels.”



Selon Vaitiare Fournier quatre de ses colistiers ont été approchés : “Je leur ai simplement dit de tenir le coup et surtout que l’on reste unis et de montrer notre volonté de changement par rapport à la population”. L’élue se dit “confiante” même si ces derniers ont tous reçu ce mardi un courrier du tāvana Félix Tokoragi les invitant à “un entretien pour formaliser votre prise de fonction, de préciser vos responsabilités respectives ainsi que de partager les orientations, et priorités pour le développement de notre commune”. Dans ce courrier Félix Tokoragi précise également que cette entrevue sera aussi l’occasion de “renforcer la cohésion et l’engagement collectif au service de la population de Makemo”.



Vaitiare Fournier s’attendait à une telle réaction de Félix Tokoragi : “C’est dans son intérêt de travailler avec l’opposition pour le bien-être de la population et aussi parce qu’il est fragilisé”. Elle précise qu’elle n’est pas contre cette proposition, mais qu’elle préfère pour l’instant “attendre la décision du tribunal“.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 7 Avril 2026 à 17:47 | Lu 2336 fois



