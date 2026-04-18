

Un nouveau tāvana à Makemo

Tahiti, le 12 mai 2026 - Le tribunal administratif examinait ce mardi le déféré du haut-commissaire relatif aux résultats des élections municipales à Makemo. Pas question pour le rapporteur public d’un retour aux urnes. En revanche, il demande la rectification de la répartition du nombre de sièges. Ainsi, la liste de Vaitiare Fournier devrait avoir 12 sièges et celle de Félix Tokoragi 3 et, avec cela, l’élection d’un nouveau maire, de ses adjoints et des maires délégués.



Le rapporteur du tribunal administratif demande l’annulation de la désignation des conseillers municipaux Mélodie Williams, Rauri Mauati et Anami Rangivaru et de proclamer Thomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua en tant que conseillers de Makemo.



Il demande également d’annuler l’élection du maire Félix Tokoragi ainsi que celle de ses adjoints et de rectifier le nombre de sièges plutôt que d’annuler les élections municipales. Ainsi, la liste de Vaitiare Fournier devrait avoir douze sièges au sein du conseil municipal et celle de Félix Tokoragi 3 sièges.



L’avocat de Vaitiare Fournier, Me Mestre, assure que Félix Tokoragi “a reconnu une erreur dans la proclamation de la répartition des sièges des conseillers municipaux. Erreur ou manœuvre, le tribunal et le rapporteur public n'ont pas retenu les manœuvres. Après, il est légitime que les électeurs se posent des questions”. L’avocat estime qu’après l’installation de Félix Tokoragi,



Pour lui, certains points à l’ordre du jour lors de cette réunion du conseil n’étaient pas “impératifs (…) Lorsqu'on vient nous dire que



Pour ce qui relève des délibérations prises comme celle de l’élection d’un quatrième adjoint au maire, “la question va se poser effectivement”. Le rapporteur du tribunal administratif demande l’annulation de la désignation des conseillers municipaux Mélodie Williams, Rauri Mauati et Anami Rangivaru et de proclamerThomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua en tant que conseillers de Makemo.Il demande également d’annuler l’élection du maire Félix Tokoragi ainsi que celle de ses adjoints et de rectifier le nombre de sièges plutôt que d’annuler les élections municipales. Ainsi, la liste dedevrait avoir douze sièges au sein du conseil municipal et celle de Félix Tokoragi 3 sièges.L’avocat de Vaitiare Fournier, Me Mestre, assure que Félix Tokoragi “a reconnu une erreur dans la proclamation de la répartition des sièges des conseillers municipaux. Erreur ou manœuvre, le tribunal et le rapporteur public n'ont pas retenu les manœuvres. Après, il est légitime que les électeurs se posent des questions”. L’avocat estime qu’après l’installation de Félix Tokoragi, tout s’est fait dans la “précipitation”. “Les deux convocations du conseil municipal (la première avait été annulée, NDLR) se sont faites dans des communes associées qui imposent des déplacements. Ce n'est pas forcément le plus facile”.Pour lui, certains points à l’ordre du jour lors de cette réunion du conseil n’étaient pas “impératifs (…) Lorsqu'on vient nous dire que les recrutements, c'était impératif, non, il y a des recrutements qui ne sont pas impératifs, ce n'est pas l'urgence, sachant qu'il y a un risque d'annulation, puisque le maire sortant lui-même a reconnu l'erreur commise (…) donc cette précipitation interroge”.Pour ce qui relève des délibérations prises comme celle de l’élection d’un quatrième adjoint au maire, “la question va se poser effectivement”.

“Sur le plan de la décision, il n'y a pas vraiment de surprise” L’avocat de Félix Tokoragi, Me Quinquis, assure que “très rapidement, notamment suite aux observations faites par le haut-commissariat”, son client a indiqué “par écrit qu’il y avait une erreur (…). Donc, sur le plan de la décision, il n'y a pas vraiment de surprise à attendre puisqu'en réalité, tout le monde est d'accord et M. Tokoragi le premier”.



Pour Me Quinquis, tout comme les électeurs, Félix Tokoragi attend “que le tribunal statue, que la composition du conseil municipal soit rectifiée et que celui-ci prenne ses responsabilités, élise son maire et ses adjoints”. C’est ce qui devrait arriver dans deux semaines. “Y voir autre chose, c'est faire de la polémique inutile”.



Enfin, concernant le recrutement de certains agents par Félix Tokoragi, Me Quinquis répond tout simplement : “Ces délibérations n'ont pas été produites au débat, donc moi je ne les ai pas vues”.



Le tribunal rendra sa décision le 26 mai.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 12 Mai 2026 à 19:55 | Lu 183 fois



