

L’amour au galop de Faaone à Taravao

Tahiti, le 4 mai 2026 - Samedi, Maeva et Bradley Picard ont offert une scène digne d’un conte de fée moderne dans le centre-ville de Taravao. C’est à cheval, leur passion commune, qu’ils se sont rendus à la mairie, puis à l’église pour se dire “oui”. Entourés de leurs familles et amis, les deux jeunes mariés ont mis toutes les chances de leur côté avec Angel, Fly et la bien-nommée Forever.





Dans la vie, Maeva Leclercq, 21 ans, et Bradley Picard, 22 ans, sont secrétaire-comptable et agent polyvalent dans l’entreprise familiale de remorquage et de location de voitures, basée à Faaone. Entre eux, c’est un amour de jeunesse qui dure depuis neuf ans. “On s’est rencontré dans mon quartier de Faratea : j’avais 13 ans et elle avait 12 ans. Elle était amie avec mes cousines”, raconte Bradley.



En tombant amoureux de Maeva, le jeune homme a progressivement embrassé sa passion pour les chevaux. “J’ai eu mon premier cheval à 4 ans. C’était déjà mon moyen de transport : quand j’étais jeune, mes parents avaient peur que je me déplace en vélo pour aller au magasin, mais j’avais le droit d’y aller à cheval. Ils avaient plus confiance !”, s’amuse-t-elle. Bradley a surmonté sa peur et appris à monter, puis le déclic est venu en participant à une course à l’hippodrome, la première d’une longue série. Aujourd’hui, les deux amoureux sont à la tête d’un élevage d’une vingtaine de chevaux qui les “comblent de bonheur”.



Émotion partagée

Samedi 2 mai 2026, le couple a célébré son mariage entouré de ses parents, de sa famille et de ses amis ; une cérémonie qui ne pouvait pas se faire sans leurs chevaux. Vêtu de son plus beau costume, Bradley a remonté la route qui mène à la mairie de Taravao avec Angel, son premier cheval, pour y attendre son épouse. Partie de Faaone dans une robe blanche de princesse, Maeva s’est élancée sur le dos de Fly, son “coup de cœur” avec qui elle partage une complicité particulière.



Escortée par la police municipale, la mariée était accompagnée de deux demoiselles d’honneur et de plusieurs amis jockeys, tous à cheval également. Même scénario pour rejoindre l’église du Cœur immaculé de Marie, où le diacre qui a officié est un ancien cavalier et le parrain de la jeune femme. Pour Maeva, le chemin retour s’est fait avec la bien-nommée Forever, dont la robe grise était assortie au cheval de son mari. La chevauchée s’est poursuivie jusqu’à Faratea pour la séance photos, avant de revenir sur Taravao pour la suite des festivités, où bottes et chapeaux de cow-boy étaient de rigueur.



À chaque étape, le cortège n’est pas passé inaperçu. “Tout le monde nous a klaxonnés en nous disant que c’était magnifique et original. On a eu que des bons retours. On est très touchés !”, confie Bradley. “On a immortalisé le plus beau jour de notre vie avec nos chevaux. C’était beaucoup d’émotion ! On ne l’oubliera jamais”, conclut Maeva. Un samedi tout aussi mémorable pour les automobilistes qui ont croisé leur chemin.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 4 Mai 2026 à 17:12 | Lu 4754 fois



