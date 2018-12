Vaimalama Chaves accueillie comme une reine

Aéroport de Tahiti en collaboration avec l'Etat, le Pays et la commune de Faa'a avait mis en place un dispositif exceptionnel pour que le public puisse se garer au motu Ovini et rejoindre l'aéroport. Vaimalama Chaves aura peu de temps pour se reposer puisque ce vendredi soir, elle sera l'invitée ce vendredi soir du journal de Polynésie la 1ère.Le public pourra de nouveau voir Vaimalama Chaves samedi après-midi. A partir de 15 heures, Teiva LC chantera jusqu'au départ de la parade à 16 heures. Miss France 2019 sera sur un char, ce qui permettra au public de bien la voir. Sur un second char, le public pourra voir d'anciennes Miss Tahiti et Mister Tahiti. Le cortège arrivera vers 16h45 dans les jardins de Paofai. A 17 heures, Miss France sera sur la scène de Pa'ofai, en face du temple protestant.A partir de 17h30, les enfants pourront prendre des photos souvenirs avec Miss France 2019.En parallèle, à partir de 17 heures, des animations sont organisées pour les familles avec un espace Maquillage, "photomaton", clown, bubble foot et aussi une zone foraine. Un feu d'artifice d'une dizaine de minutes permettra à 20 heures de clore cette journée en beauté.Le public est invité à venir participer à cette journée de fête en étant habillé de manière traditionnelle. "J'invite le public à participer à cette journée de fêtes en étant habillé d'une tenue locale et en portant une couronne de fleurs", souligne Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, puis première dauphine de Miss France 2015, qui animera la fin de journée à Paofai. "Des médias internationaux seront présents. C'est important de montrer l'authenticité de la Polynésie française, de la destination. Cela fait partie de notre identité culturelle, dont nous sommes fiers et qu'il faut montrer."Pour ceux qui ne pourront pas être présents, vous pourrez suivre les temps forts de cet évènement sur notre page Facebook et notre site internet et aussi regarder la parade en direct sur TNTV.La suite du programme de Vaimalama Chaves n'est pas encore connue. Elle passera le réveillon de Noël en famille puis devra probablement repartir rapidement pour poursuivre son marathon de Miss France en métropole.> Lire aussi Retour de Miss France : "Venez habillés samedi en tenue locale" (Hinarere Taputu)