Retour de Miss France : "Venez habillés samedi en tenue locale" (Hinarere Taputu)

PAPEETE, le 20 décembre 2018. Une parade est prévue ce samedi pour fêter le retour de Miss France au fenua. La parade débutera à 16 heures et arrivera à 16h45 dans les jardins de Paofai. Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, puis première dauphine de Miss France 2015, animera cette fin d'après-midi dans les jardins de Paofai. Elle invite le public à participer à cette journée de fêtes en étant habillé d'une tenue locale et en portant une couronne de fleurs.Hinarere Taputu : Chaque année quand on regarde l'élection de Miss France, on passe un moment en se remémorant plein de souvenirs où se rappelle notre année.Quand on a prononcé le nom de Miss Tahiti, j'ai ressenti beaucoup d'émotion. Je suis encore très émue. Je suis super heureuse.Non, pas du tout. Chaque année, on est différentes. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour ramener la couronne au Pays.Vaimalama a passé des étapes qui n'ont pes été faciles. On a été derrière elle. Elle a eu beaucoup de soutiens comme toutes les Miss chaque année. A Tahiti, il faut dire qu'on est à fond derrière notre Miss, qu'on fasse le concours ou pas.On avait qu'une hâte c'était de rapporter enfin cette couronne au fenua. Je suis vraiment très heureuse.Je connais bien Vaimalama puisque je fais aussi partie du comité Miss Tahiti. J'ai été là pour donner des conseils à Vaimalama et la coacher.Je pense que son histoire a beaucoup touché le public. Elle a eu aussi énormément de soutiens. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé d'elle. On a eu des vidéos de Kelly Slater et de Gabriel Medina, champion du monde de surf. D'ailleurs, on remercie Raimana Van Bastolaer qui a été notre point de contact.On a également eu Mareva Georges, qui est pour moi l'une des plus belles Miss Tahiti, devenue Miss France, ainsi que son mari Paul qui ont dévoilé de photos de Vaimalama pour une campagne Guess qui ont été sublimes.C'est un tout,c 'est sa persévérance. Elle a été très déterminée. c'est son histoire. Cela a été tout le soutien qu'on lui a offert.Il y a un départ de la parade de la présidence à 16 heures. L'arrivée est prévue au parc Paofai. On présentera notre Miss France. Il y aura un discours, beaucoup d'animations, des groupes de danse, Teiva LC qui interviendra. J'invite le public à participer à cette journée de fêtes en étant habillé d'une tenue locale et en portant une couronne de fleurs.Des médias internationaux seront présents. C'est important de montrer l'authenticité de la Polynésie française, de la destination. Cela fait partie de notre identité culturelle, dont nous sommes fiers et qu'il faut montrer.