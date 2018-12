Tout savoir sur le retour de Miss France 2019

PAPEETE, le 20 décembre 2018. Le gouvernement a présenté ce jeudi matin les festivités organisées ce samedi en honneur de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Le point sur les temps forts déjà prévus.







Arrivée ce jeudi soir :

Vaimalama Chaves arrive ce jeudi soir, à 23 heures, à bord de l'avion d'Air Tahiti Nui. Aéroport de Tahiti en collaboration avec l'Etat, le Pays et la commune de Faa'a a mis en place un dispositif exceptionnel. Ce dispositif est "nécessaire pour offrir au plus grand nombre de venir accueillir Vaimalama tout en permettant aux passagers des vols du soir de pouvoir stationner leur véhicule sur l'un des parkings de l'aéroport", précise Aéroport de Tahiti dans un communiqué. "En cette période de fêtes de fin d'année, l'activité aérienne connaît une forte croissance avec un fort taux d'utilisation des parkings. L'afflux de véhicules sur nos parcs pour l'arrivée de Vaimalama risquerait d'empêcher les passagers au départ de trouver des places."



Le motu Ovini sera mis à disposition des visiteurs venus accueillir Vaimalama. Des navettes gratuites entre le motu Ovini et l'aéroport sont mises en place par ADT, toutes les cinq minutes entre 22h00 et 2 heures.

Pour aller au motu Ovini, aller au rond-point Heiri puis prendre la bretelle menant vers la mer.

Son arrivée sera retransmise en direct sur TNTV. Vous pourrez suivre également sur notre page Facebook son arrivée et retrouvez les photos de son arrivée sur notre site internet.



Ce vendredi :



Vaimalama Chaves sera l'invitée ce vendredi soir du journal de Polynésie la 1ère.



Ce samedi :

Pour célébrer le retour de Miss France, le gouvernement de Polynésie française organise le samedi 22 décembre 2018 une mini parade pour un hommage populaire à Miss France 2019.

Le public est invité à se rendre, dès 14h00 à l’avenue Pouvanaa a Oopa, d’où partira le cortège pour se rendre dans les jardins de Pa’ofa’i.



14h00 : Accueil du public à Pouvanaa a Oopa

15h00 : Animation musicale avec Teiva LC

16h00 : Départ de la parade

16h45 : Arrivée dans les jardins de Pa’ofa’i

17h00 : Miss France est sur scène à Pa’ofa’i

17h30 : Séance photo (la priorité sera donnée aux enfants pour des photos souvenirs)

20h00 : Feu d’artifice



La parade sera retransmise sur TNTV.