Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018

J'espère être une jeune femme forte et indépendante. Si ce n'est pas le cas, je suis certaine que je le deviendrais au travers de cette aventure. Pour l'instant, je suis une jeune femme de 23 ans qui a toujours l'esprit confus et qui est très honorée d'avoir été choisie pour représenter la Polynésie cette année

Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve

J'ai ressenti beaucoup d'émotion. J'avais le cœur serré et j'étais au bord des larmes. J'espérais très fort que ce soit moi. J'étais très émue.

Sapristi !

Cet album est le résultat de plusieurs jours de travail régulier, de ma réelle envie de le réaliser et d’un travail réalisé en commun. Il représente un rêve que je n’avais jamais avoué, ni à moi, ni à quiconque et il se matérialise aujourd’hui dans les bacs et sur les plateformes de musique. Il y a 14 chansons de variété française principalement, mais aussi en espagnole. Il y a des reprises et des inédits.

TAHITI, le 23 juin 2021 -Le 23 juin 2018, à 23 ans, Vaimalala Chaves remportait le titre de Miss Tahiti. Ce qui n’était qu’une étape dans son parcours de reine de beauté. Car quelques moi plus tard, elle remportait le titre de Miss France 2019.Au lendemain de son sacre en Polynésie, celle qui dit aimer la mer, le surf et la musique, qui joue de la guitare, du 'ukulele et qui chante se décrivait ainsi : "". Elle a chaleureusement remercié le public, précisant : "."Elle aurait aimé se présenter à l’élection plus tôt, juste après avoir obtenu son baccalauréat, mais sa mère s'y est opposée, elle l’a trouvait trop jeune. Elle s’est donc lancée dans des études, a suivi une licence de management, spécialisé en marketing puis a trouvé un travail dans une salle de musculation en tant que community manager.Les mois ont passé, elle s’est préparée à la tant attendue élection de Miss France qui avait lieu le 15 décembre 2018 au Zénith de Lille. Ce jour là, 20 ans après Mareva Galanter (lire aussi ce texte ) et 28 ans après Mareva Georges (lire aussi ce texte ), Vaimalama Chaves est devenue Miss France ! Elle est restée longtemps sans pouvoir mettre de mots sur ce qu’elle ressentait lorsqu’elle a entendu son nom prononcé. "" Elle a prononcé ce seul terme : "" qui a surpris l'auditoire. Pour elle, une année chargée s’ouvrait.Depuis, elle a mené à bien divers projets, dont un album de musique intitulé Good Vaïbes et sorti en décembre 2020. "Elle a par joué dans Meurtres à Tahiti, participé à diverses émissions télévisées dont Fort Boyard. Elle a reçu récemment une proposition pour présenter une émission pour la Polynésie. Proposition qu’elle vient de révéler, mais ne détaille pas.