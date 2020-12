Vaimalama, son 1er album de musique, un "rêve inavoué"

TAHITI, le 14 décembre 2020 - Il vient de sortir ! Le premier album de Vaimalama Chaves, Good Vaïbes, compte 14 chansons, de variété française principalement.



Tahiti Infos : Pouvez-vous nous en dire plus sur cet album ? Que représente-t-il pour vous ?

Vaimalama Chaves : "Cet album est le résultat de plusieurs jours de travail régulier, de ma réelle envie de le réaliser et d’un travail réalisé en commun. Il représente un rêve que je n’avais jamais avoué, ni à moi, ni à quiconque et il se matérialise aujourd’hui dans les bacs et sur les plateformes de musique. Il y a 14 chansons de variété française principalement, mais aussi espagnole. Il y a des reprises et des inédits."



Tahiti Infos : Est-ce vous qui avez écrit ces inédits ?

Vaimalama Chaves : "Absolument pas ! Il s’agit d’auteurs de talent qui ont su mettre des mots sur l’amour."



Tahiti Infos : Quelle est cette équipe avec qui vous avez travaillé ?

Vaimalama Chaves : "J’ai rencontré Thierry Said par l’intermédiaire de Sylvie Tellier aux bureaux de Miss France Organisation. C’est grâce à lui que j’ai pu être entourée des meilleurs pour faire cet album : Sarah Louis et Suzanne Marque pour accompagner le projet, Corson pour composer et écrire. Il m’a également mise en relation avec d’autres compositeurs de talent, tels que Yohan Mallory, Tristan Salvati, Barbara Pravi et tant d’autres."



Tahiti Infos : Qui a choisi les chansons retenues pour ce projet ?

Vaimalama Chaves : "Nous avons choisi les chansons de l’album en équipe, nous faisions des propositions et voyions ce qui allait et ce qui allait moins, nous faisions des essais et c’est ensemble qu’on a pu le faire ! "



Tahiti infos : D’où vient le mot vaïbes, comment est-il né?

Vaimalama Chaves : "À la base c’est good vibe, cela vient du mot anglais dont le ‘i’ se dit ‘aï’. Par ailleurs, je m’appelle Vai, qui se prononce ‘Vaï’ également. Etant donné que je suis assez laie/chill/tranquille, que je ne me prends pas la tête avec plein de choses et que, au final, il s’agit du rythme des îles apporté en France, j’ai opté pour vaïbes. Mon envie, avec cet album est de transmettre toute cette énergie. Une énergie venue du fenua."



Tahiti Infos : D’où vient cette sensibilité à la musique, cette envie de faire un album ?

Vaimalama Chaves : "La musique, en Polynésie, est partout ! On chante beaucoup, on fait la bringue, on aime la musique. Alors ça a toujours fait partie de moi, même si je n’avais jamais pensé que ça aurait pu être possible !"



Tahiti Infos : Depuis combien de temps travaillez-vous sur cet album ?

Vaimalama Chaves : "Depuis le mois de mai je crois bien, 6/7 jours j’étais Miss France et le dernier, j’étais chanteuse. On cherchait sans cesse des moments où je pouvais aller en studio pour enregistrer, améliorer ou m’entraîner. Pour réaliser ses rêves, il faut savoir faire des efforts et si nécessaire, quelques sacrifices, dit Laurent Gounelle."



Tahiti Infos : Quels sont vos projets désormais ?

Vaimalama Chaves : "Il y en a plusieurs et ils sont principalement tournés autour de Good Vaïbes, de la musique et de la Polynésie ! J’espère pouvoir promouvoir mon fenua au delà de la métropole et conquérir un public nouveau pour que la Polynésie rayonne encore comme le paradis du bout du monde. Mes projets tournent autour de la musique. Je veux la faire connaître le plus possible partout en France, voyager, visiter, apprendre, enseigner et tout partager, toujours."