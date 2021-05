Mareva Georges, Miss Tahiti 1990

TAHITI, le 16 mai 2021 - La reine de beauté Mareva Georges a été élue Miss Tahiti 1990 puis miss France 1991. Elle a commencé tôt une carrière de mannequinat et a défilé pour les plus grands couturiers. Elle est désormais très engagée dans diverses actions caritatives, notamment en Polynésie.



En 1990, le voyage du président de la République, François Mitterrand, étant prévu pour le 16 mai, la date de l’élection de la nouvelle Miss Tahiti a été avancée au samedi 5 mai. Mareva Georges, élue Miss Punaauia, devient cette année-là la nouvelle ambassadrice de la Polynésie française. Malgré l’enthousiasme et le succès, cette victoire n’a pas été facile car Mareva qui a les cheveux châtains, ne représente peut-être pas assez, pour certains, la femme polynésienne.



Famille de Miss



Elle a 21 ans quand, en 1991, elle est élue Miss France face à 43 candidates. Elle est la deuxième Miss Tahiti élue à garder son titre de Miss France une année entière. Dix-sept ans auparavant, c’est sa tante Edna Tepava qui l’avait obtenu. Mareva Georges est également la cousine de Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019.



Le 17 mai 1991, Mareva représente la France au concours Miss Univers à Las Vegas. Finaliste, elle fait partie du Top 10 de l'élection : Elle se classe neuvième sur 77 candidates. Le 28 décembre 1991, elle est demi-finaliste (classée dans le Top 10) du concours Miss Monde 1991 qui a lieu à Atlanta.



Elle est restée très proche de cet univers. Le 14 décembre 2003, elle a été membre du jury de l’élection de miss France à Deauville. De même que le 19 décembre 2020, elle a été membre du jury de l’élection de miss France 2021.



Beauté au grand cœur



Mareva Georges a défilé pour les plus grands couturiers. Mariée à Paul Marciano, co-fondateur de Guess, elle une femme engagée dans diverses actions caritatives. En Polynésie française notamment, l'une de ses actions a consisté à distribuer des vêtements de la dernière collection de la marque Guess à des enfants de familles démunies. Elle sert également des repas aux sans-abris, s’investit dans des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a participé par exemple au clip vidéo Embrasse-moi si tu m’aimes de Vahine Orama en 2016.



Elle a récemment mis en place la “Margareth’s Place” du lycée du Diadème. Ce programme visant à accompagner les élèves victimes de violences familiales ou en décrochage scolaire est la première structure de ce genre effective en dehors des États-Unis.



Sur l'initiative de Sylvie Tellier, elle a aussi posé avec 11 autres Miss France, sous l'objectif de Peter Lindbergh, en Polynésie, pour le calendrier 2008 des Miss France en faveur de l'association ELA (association européenne contre les leucodystrophies), parrainée par Zinédine Zidane.



La reine de beauté a du cœur et n’en finit pas de le prouver.