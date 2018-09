Sauvetage - Pipo, Alexy Berthet et Manoa Drollet sauvent un nageur en difficulté

Parole à Manoa Drollet :



« C’est ça aussi le surf life saving. C’est une activité sportive qui peut aider les autres si l’occasion se présente. Plus on sera de pratiquants, mieux ce sera pour tout le monde. Cela rendra notre commune et notre pays plus sûrs, ce qui les mettra en valeur au niveau du tourisme. En octobre, notre club aura deux ans d’existence. C’est la cinquième personne à qui nous avons porté secours cette année. »



« On espère que ce genre de mésaventure va sensibiliser les communes et les inciter à mettre en place des formations pour avoir des titulaires du SSA sur place (surveillance et sauvetage aquatique). Il faudrait avoir plus de soutien de la part du Pays et des communes comme Papara pour développer le sauvetage côtier sportif. N’attendons pas la multiplication des drames que nous avons déjà connus pour former nos jeunes. Nous imaginons bientôt recevoir un flux plus important de touristes avec les nouvelles compagnies aériennes qui arrivent en Polynésie. »



« Il y aura donc un afflux de visiteurs non familiers aux risques côtiers. Le risque sera plus important dans les zones de baignade publique comme les plages. Le sauvetage côtier sportif est un moyen très efficace pour soutenir les dispositifs de prévention et de secours déjà en place comme les pompiers ou la gendarmerie. Quand je vois ce que Pipo a fait, je me dis que beaucoup de jeunes du quartier pourraient être de très bons sauveteurs côtiers sportifs. » Propos recueillis par SB