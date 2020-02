Santé-Solidarité : ​Le rapport Igas-Iga-IGF rendu public

Dans le cadre de la poursuite du partenariat Etat-Pays en matière de santé et de solidarité, Edouard Fritch avait sollicité en décembre 2017 une mission d'appui des inspections générales de l’Administration (Iga), des Affaires sociales (Igas) et des Finances (IGF), pour réaliser un diagnostic et brosser les contours et les limites d’une future convention quinquennale Etat-Pays sur Santé et la Solidarité.Deux rapports ont été rendus en avril 2019 et maintenus sous un large embargo depuis. Il aura fallu attendre près d’un an pour aboutir à leur publication. Le ministère de l’Intérieur vient de mettre jeudi sur son site internet les liens de téléchargement permettant de consulter les deux tomes de ce diagnostic du système de santé et de solidarité polynésien.Tahiti Infos avait mis en exergue à travers divers articles publiés en janvier dernier (voir ici ici et là ) plusieurs aspects de cette étude.Par ailleurs, début février la ministre des Outre-mer Annick Girardin a confirmé lors de sa mission officielle en Polynésie française que la convention quinquennale Etat-Pays sur la Santé et la Solidarité sera signée "avant la fin de l'année" 2020. Cet accord a pour vocation de donner une suite à la convention triennale 2015-2017, prolongée depuis jusqu'en 2019, qui avait acté le retour de l'Etat au financement du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), à raison de 1,4 milliard de Fcfp par an.