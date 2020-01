Evasans aux Marquises : « Pas illégitime » que l'Etat s'en charge

L'archipel des Marquises est en effet le plus concerné par les évasans inter-iles, la proportion de la population faisant l'objet d'une évacuation y est en effet la plus importante. Avec 2 436 patients distincts évasanés en 2017, plus d'un marquisien sur quatre a fait l'objet d'au moins un transport sanitaire dans l'année (contre 1 sur 5 aux Tuamotu Gambier). Des transports qui concernent dans 7 cas sur 10 un trajet vers Tahiti, le reste étant un acheminement vers l’hôpital de Nuku Hiva. Sur 3 885 évasans organisées, 2 760 s'orientaient vers le CHPF alors que 1 125 concernaient un transport vers Taiohae.



Pour la mission d'inspection, les difficultés ne manquent pas : « les aéroports sont impraticables la nuit (sauf pour les avions militaires), l’accès à l’hôpital Louis Rollin à au moins une heure de l’aéroport de Nuku Hiva situé à l’opposé de l’île est difficile (conditions météo, trafic, encombrement de la route...) ». Des difficultés nombreuses qui amenaient en avril dernier à conclure que le transport des malades est « dans tous les cas complexe (...) et nécessairement long » et qu'« avec les moyens et l’organisation actuels ces temps de transfert inter-îles des Marquises ne pourront pas être diminués et réduisent les chances des patients » alors que plusieurs élus et responsables de l’hôpital avaient, bien avant le décès du nourrisson, pourtant évoqué l'intérêt d'un hélicoptère facilitant les transferts inter-îles des Marquises jusqu’à l’hôpital. Le drame d'octobre dernier a ainsi malheureusement mis en lumière ces handicaps et risques, pourtant connus de longue date.