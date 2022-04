Présidentielle : Les propositions des candidats pour les Outre-Mer

Tahiti, le 6 avril 2022 – A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Tahiti Infos revient sur les propositions émises par les 12 candidats pour les Outre-Mer, et plus spécifiquement pour certains, pour la Polynésie française.

Emmanuel Macron Le 25 mars dernier, le président de la République candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, avait adressé une lettre ouverte aux Polynésiens dans laquelle il dressait le bilan de son action et ses ambitions pour les relations entre la France et le fenua. Le président avait alors réaffirmé sa volonté d'“accompagner” les victimes des essais nucléaires vers l'indemnisation en toute “transparence”. Emmanuel Macron avait insisté sur la stratégie indopacifique, “étape majeure dans notre histoire commune”, en affirmant par ailleurs qu'en matière d'économie, la Polynésie devait s'“appuyer sur l'extraordinaire richesse de l'océan, le tourisme durable, l'agriculture et le numérique”. Mercredi, le candidat a cette fois diffusé une vidéo adressée aux Polynésiens dans laquelle il réaffirme qu'il “assume pleinement que la France soit une puissance nucléaire” et qu'il en assume donc “les conséquences”.

Valérie Pécresse La candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, a présenté, le 21 mars dernier, un “pacte de confiance avec les Outre-Mer” fondé sur l'“attachement à la République”, le “respect de l'identité ultramarine” et la “dignité de chacun”. Si elle est élue, la candidate souhaite la mise en place d'une “loi programme de dix ans” afin de “combler le retard de développement économique et social ainsi que les inégalités”. Pour ce faire, Valérie Pécresse voudrait créer un “conseil des Outre-mer qui évaluerait les actions de chaque ministère dans les territoires ultramarins”. Valérie Pécresse souhaite également créer une “banque des Outre-mer” afin de “remettre à niveau les infrastructures” et d'en créer de nouvelles. La candidate des Républicains promet également un “grand plan hôpital” avec une “augmentation du nombre de lits” et une “remise à niveau des équipements hospitaliers”.

Nicolas Dupont-Aignan Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, souhaite construire “une véritable continuité territoriale avec l'hexagone” et apporter un “investissement massif dans la valorisation des océans”. Il compte valoriser l'Outre-mer en faisant du ministre de la Mer et des Outre-mer un ministre d'État, et désire lancer des “grands plans de rattrapage” en remettant à niveau les réseaux d'eau potable ou en luttant contre l'illettrisme. En matière d'économie, Nicolas Dupont Aignan veut notamment “renforcer la défiscalisation pour les investissements réalisés en Outre-mer dans les secteurs d'avenir”.

Anne Hidalgo Dans les “70 propositions” de son programme, la candidate du parti socialiste, Anne Hidalgo, affirme qu'elle compte mettre l'Outre-mer “à la pointe de l'action écologique” en lançant un “grand plan de développement des énergies renouvelables pour valoriser le potentiel considérable des Outre-mer dans ce domaine”. Pour lutter contre la cherté de la vie, elle promet la réduction de la taxe applicable sur les produits importés en Outre-mer, l'“octroi de mer”, sur certains produits essentiels. Enfin, elle propose de créer une agence de retour afin que les jeunes des Outre-mer puissent “revenir chez eux avec des perspectives optimales d'emploi et de vie”.

Fabien Roussel Le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, compte, s'il est élu, organiser des conférences avec les acteurs des Outre-mer afin de “mettre fin aux écarts de salaire, de prestations sociales, de congés payés, de droits économiques et sociaux et culturels avec l'hexagone”. En matière d'économie, Fabien Roussel souhaite proposer “une fiscalité plus juste” afin d'“abaisser les taxes sur les produits de première nécessité, sans pénaliser les collectivités qui ne doivent plus dépendre de l'octroi de la mer”.

Jean Lassalle Le président du parti “Résistons”, Jean Lassalle, n'a pas beaucoup abordé les Outre-mer lors de sa campagne. Il souhaite cependant faire disparaître le “sentiment diffus d'abandon” qui y règne et développer l'économie des Outre-mer en s'appuyant sur le “tourisme d'excellence”.

Nathalie Arthaud Alors qu'aucune proposition de son programme de campagne n'est relative aux Outre-mer, la candidate de Lutte Ouvrière, Nathalie Artaud, a seulement indiqué à nos confrères d'Outre-mer La Première qu'elle souhaitait la mise en place d'une indexation des salaires sur les prix.

Philippe Poutou Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste n'a pas mentionné les Outre-mer dans son programme.

Marine Le Pen, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour Ces quatre candidats ont déjà répondu cette semaine aux questions que la rédaction de Tahiti Infos avait envoyées à tous les candidats mais auxquelles tous n'ont pas répondu.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 7 Avril 2022 à 15:44 | Lu 117 fois