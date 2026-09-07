La liste des écoles fermées ce mardi 29 septembre

Tahiti le 28 septembre 2026. Un mouvement de grève nationale sera effectif demain dans l’administration d’Etat. De fait, un grand nombre d’enseignants, principalement des établissements scolaires primaires et maternelle, seront absents, forçant les communes à prendre des arrêtés de fermeture des établissements.
Voici la liste des établissements scolaires communiqués qui seront fermés ce mardi. Une liste qui pourrait s'étendre, certaines communes n'ayant pas encore communiqué sur la situation dans leurs établissements.
Voici la liste des établissements scolaires communiqués qui seront fermés ce mardi. Une liste qui pourrait s'étendre, certaines communes n'ayant pas encore communiqué sur la situation dans leurs établissements.
- Papeete : Heitama, Raitama, Tama Nui, Paofai, To’ata, Pinai et Hitivainui/Vaitama
- Pirae : Tuterai Tane, Taaone et Val Fautaua
- Arue : Ahutoru, Tamahana et Erima
- Mahina : Nuutere, Fareroi, Hitimahana, Fare vaa et le CJA.
- Papara : Taharu’u, Apatea, Ariitama, Ti’ama’o
- Punaauia : Maehaa Nui, Maehaa Rua, Punavai Plaine, 2+2=4, CJA de Outumaoro
- Moorea : Afareaitu, Maatea, Paopao , Teavaro
- Uturoa : Vaitahe-Tahina, Apooiti
- Bora Bora : Namaha 1, Namaha 3, CJA Namaha 4, école primaire Temarutuitui
- Hao : Te tahua o fariki
- Makemo : Arikitamiro
- Manihi : Ecole élémentaire de Manihi, école élémentaire de Ahe
- Huahine : Ecoles primaires, maternelles et CJA
- Tumaraa : Fetuna, CJA de Vaiaau, Vaiaau, Tevaitoa-Tehurui
- Paea : École élémentaire de Tiapa, GS Maraa.