Otahi/A tia i mua : Harcèlement et travail de sape

Vous avez aussi été victime de harcèlement ?

"J'ai fait un signalement au mois de mai à ma direction, en juin à l'inspection du travail et en juillet on me propose une médiation. La personne présumée harceleur va refuser à deux reprises. Après la conférence de presse du 15 octobre, j'apprend qu'elle l'accepte. Cette souffrance je ne la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi (...). Cette souffrance est dure parce qu'à chaque fois que l'on va devoir parler de ça, on va devoir ré-évoquer cette souffrance, c'est comme si à chaque fois on venait creuser, mais à quel moment on va soigner ? (...) Qu'en-est-il de celles qui sont seules ? C'est pour elles qui faut qu'on se lève".



Comment avez-vous pris le fait qu'une association s'est mise en place ?

"Cela m'a fait mal, une amie et ma belle-sœur m'en ont parlé (...). Je leur ai dit c'est elle qui me fait souffrir. Je ne lui souhaite pas de mal, je veux juste que cela s'arrête et qu'il n'y ait plus aucune autre victime qui fasse l'objet de cela. (...). Au fond de toi tu es seule face à ta souffrance (...). Il faut faire évoluer la loi pour permettre d'avoir la charge de la preuve. Elle souffre déjà et en plus elle doit prouver mais c'est dur. Après on fait quoi ? On arrête, on se tait, on démissionne et certains vont peut-être mettre fin à leur vie. Pour toutes ces personnes on doit dire stop".