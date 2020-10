Harcèlement à la Banque de Tahiti : A ti'a i mua dépose un préavis de grève

Contacté, le directeur de l'agence de la Banque de Tahiti à Ra'iatea n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et c'est la banque de Tahiti qui a adressé un communiqué dans la soirée de jeudi pour réagir aux "informations inexactes communiquées par l'organisation syndicale" et "démentir les allégations d'inaction coupable dont elle a été taxée". Selon le communiqué, "la Banque a mis en œuvre la procédure interne prévue en une telle hypothèse" et "les institutions représentatives du personnel sont étroitement et régulièrement informées de l'avancée de la procédure, ce que n'ignorent pas les représentants syndicaux de l'organisation A ti'a i mua, la médecine du travail a été sollicitée et les services de l'inspection du travail informés". La banque affirme qu'une enquête est en cours. "À l'issue de la procédure, la Banque de Tahiti en tirera les conclusions utiles et prendra les décisions et mesures appropriées", conclut le communiqué.