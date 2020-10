Nouveau préavis à la Banque de Tahiti de Uturoa

Vous êtes soulagée par la réaction de votre direction ?



"Pendant plusieurs années j'ai essayé de dénoncer ce harcèlement. Aujourd'hui, que cela soit reconnu par la direction est un vrai soulagement. (…) J'ai l'esprit serein. C'est à dire que je n'ai plus cette peur, car depuis un moment je ne sortais plus de chez moi, de peur de le croiser. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Je suis suivie par un psychiatre et je suis aussi un traitement. Depuis qu'on m'a informée que mon directeur va être ramené sur Papeete, je me sens revivre. Je me sens en sécurité et plus sereine à retourner au travail."



Pourquoi avoir attendu autant pour mettre en lumière ce harcèlement ?



"C'était la peur et il fallait aussi avoir des preuves. C'est très difficile de prouver le harcèlement. Mais c'est surtout la peur de se battre une société comme la Banque de Tahiti. J'ai fait un premier signalement en 2015 alors que cela date depuis 2005. Je m'étais retournée vers plusieurs personnes et la réponse était toujours la même : "il faut faire avec ou il faut patienter". Les années ont passé et rien n'a changé. En 2015, j'ai fait le premier signalement. Mais j'ai été déçue, car la réponse de notre ancienne DRH était que je m'adapte à mon directeur et que ce n'était pas à lui de changer. J'ai baissé les bras et j'ai continué à subir jusqu'à cette année. J'avais aussi le soutien de ma mère, elle a toujours été à mes côtés pour m'épauler. Elle est décédée l'an dernier et je me suis retrouvée seule face à ce problème et je ne pouvais plus continuer ainsi. Je me suis retournée vers des amis proches et ils m'ont proposé d'aller à Tahaa pour un poste inférieur au mien. J'ai refusé et là je me suis dit qu'il faut que cela s'arrête. Et là j'ai pris contact avec Cyril Boiron qui m'a défendue."



Vous avez un message aux victimes de harcèlement qui n'osent pas dénoncer ?



"N'hésitez pas il faut dénoncer le harcèlement. Les paroles, les mots qui sont prononcés lors d'un harcèlement moral touchent l'âme et bouleversent ta vie. Même aujourd'hui en sachant qu'il est parti, ce n'est pas pour autant que je suis guérie. Au contraire je suis encore en train de me battre pour guérir car les mots qui ont été dits pendant toutes ces années sont toujours là. Alors j'encourage toutes les victimes de harcèlement à dénoncer et à ne pas se laisser faire. Cela fait du bien de se battre, je ne suis pas un cas isolé et il y en a partout. Dénoncer le harcèlement va nous permettre d'aller au travail sereinement sans avoir mal au ventre."