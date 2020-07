Moorea hésite à reprendre la main sur son électricité

"On attend toujours la loi du Pays sur la péréquation. C'est ça le plus gros problème qui nous empêche de décider."



Le conseil municipal a examiné la concession de la délégation de service public de l'électricité ce matin. Qu'est-ce qui a été décidé ?

Le conseil municipal a décidé de prolonger le contrat d'EDT pour un an, pour que l'on puisse bien travailler. Après, on verra.



Qu'en est-il de votre proposition de créer une régie municipale ?

Déjà, c'est le conseil qui décide, pas le maire, et ça n'a pas été décidé. C'est une proposition comme ça, peut-être prendre l'électricité en régie, peut-être prendre un prestataire, ça n'est pas encore décidé. Mais pendant notre campagne, la population nous a surtout dit que l'électricité c'est un peu cher. Dans l'avenir, ça va être encore plus cher. C'est pour ça qu'au conseil, on est en train de bien réfléchir. Le but c'est de trouver une solution pour baisser le prix de l'électricité. Aujourd'hui, les tāvana ont posé beaucoup de questions : Est-ce qu'on peut prendre en régie ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de questions.



Trois entreprises étaient candidates pour reprendre la concession, leurs offres ne satisfont pas la commune ?

Non, ce n'est pas la question. Il y a des choses qu'il faut travailler encore, c'est pour ça qu'on a demandé la prolongation.



Qu'est-ce qu'il reste à travailler ? Les compétences techniques de la commune dans l'optique de créer une régie ?

Voilà, justement. Et il reste encore des choses à revoir aussi à EDT. Je ne peux pas donner toute la réponse, mais on verra après.



Vous, en tant que maire, quelle serait votre préférence entre une régie, un nouveau contrat avec EDT ou un nouveau concessionnaire ?

Je ne peux pas te dire, je pourrai te répondre dans quelques mois. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, que ce soit avec EDT, la régie ou les autres candidats. On a juste demandé la prolongation pour un an. Tu sais très bien qu'avec les élections, puis avec le Covid-19, là il y a la deuxième vague qui arrive... Ça tombait mal ce renouvellement. Notre priorité est d'abord de protéger notre population.



La prochaine étape, ça sera un nouvel appel d'offres ?

On ne sait pas encore, il faudra attendre le prochain conseil, en août-septembre. On travaille encore sur ce dossier pour avoir plus d'éléments.



EDT avait refusé d'être candidat à votre appel d'offres à cause des problèmes de péréquation...

Oui, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas donner notre avis, on attend toujours la loi du Pays sur la péréquation. C'est ça le plus gros problème qui nous empêche de décider, on attend toujours le Pays.



EDT critique aussi le plan d'avoir plus d'énergies renouvelables, vous êtes toujours sur cette idée ?

Ah oui, c'est ça notre deuxième but aussi, parce qu'à Moorea on peut faire du renouvelable.