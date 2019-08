EDT-Engie prêt à renoncer à Moorea

A la mairie de Moorea, on affirmait hier ne pas être au courant de la situation. En effet, les offres soumises sont étudiées par un assistant juridique recruté spécialement pour l’occasion en veillant à ce qu’il n’y ait aucune fuite d’informations. “Les serrures de son bureau ont été changées et (l’assistant juridique) a même un coffre-fort à disposition. Personne n’a accès au contenu des offres”, expliquait-on lundi à la mairie.



Du côté d’EDT-Engie, on expliquait dans le même temps : “La société va répondre sous conditions. Mais bon la commune ne veut pas bouger. Donc oui on est inquiets”. Deux options semblent ressortir aujourd’hui des discussions qui se sont tenues en interne. Soit la commune de Moorea-Maiao déclare l’appel d’offres infructueux et modifie son cahier des charges, auquel cas une nouvelle offre d’EDT serait possible. Soit la commune de Moorea-Maiao retient une offre d’un des autres candidats qui corresponde à ses demandes. Ce qui signerait la fin de plus de deux décennies de concession EDT sur l’île sœur.