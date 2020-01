Mandats de dépôts demandés contre Boiron, Barbion et Ramel en appel

Le parquet a été bien au-delà de ses réquisitions demandées en première instance, vendredi après-midi, lors du procès en appel de l'affaire impliquant l'ex-institutrice, Sabine Boiron, l'entrepreneur, Thierry Barbion, et l'ancien gérant de bar, Marc Ramel. Au deuxième jour de procès, l'avocat général a en effet demandé la confirmation des lourdes peines de prison et de mandats de dépôt prononcées par le tribunal correctionnel de Papeete en août dernier, en y ajoutant même des peines d'amendes conséquentes.Contre l'ancienne institutrice, Sabine Boiron, renvoyée pour proxénétisme et infractions liées aux stupéfiants, le parquet général a demandé sept ans de prison ferme, mandat de dépôt et deux millions de Fcfp d'amende. Contre l'entrepreneur, Thierry Barbion, mis en cause pour recours à la prostitution de mineure et corruption de mineures, le ministère public a requis quatre ans de prison ferme, mandat de dépôt et six millions de Fcfp d'amende. Enfin, contre Marc Ramel, renvoyé pour atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et infractions liées aux stupéfiants, l'avocat général a requis quatre ans de prison ferme, mandat de dépôt et trois millions et demi de Fcfp d'amende.La date du délibéré de la cour d'appel dans cette affaire sera connue à l'issue des plaidoiries de la défense vendredi après-midi.