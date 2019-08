Sept et quatre ans ferme pour Boiron et Barbion

Les avocats de la défense, abasourdis pour la plupart, ont ensuite assisté aux condamnations de leurs clients. Sabine Boiron, ancienne institutrice à laquelle il était reproché d’avoir prostitué de jeunes filles mineures auxquelles elle fournissait de l’ice, a été la plus lourdement sanctionnée avec une peine de prison ferme de sept ans. Alors qu’elle avait fui le palais de justice à la vue des escortes de police, la quadragénaire a été interpellée dans l’après-midi à son domicile.



Le promoteur Thierry Barbion, contre lequel le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis, a été condamné à quatre ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt. Le tribunal a estimé qu’il avait remis de l’argent à Sabine Boiron afin qu’elle mette une “mineure à sa disposition”. “La position sociale éminente qui était celle de M. Barbion aurait dû le conduire à adopter une attitude exemplaire et non à penser qu’il pouvait s’affranchir des règles imposées à tous”, a fermement commenté le président du tribunal avant d’expliquer que l’argument de défense utilisé par le prévenu qui consistait à dire qu’il “avait abandonné une vie rangée pour soudainement se livrer à une vie de débauche débridée après la tentative de suicide de sa femme” résonnait comme un “élément de perversité”.



L’ancien dirigeant du Ute Ute, Marc Ramel, qui avait eu des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans et qui avait remis des stupéfiants à des mineures dans “un cadre de dépravation étendue”, a écopé de quatre ans de prison ferme. Dans la mesure où il n’était pas présent à l’audience, le tribunal a décerné un mandat d’arrêt à son encontre.



Gerardo Lozano, le frère de Mercedes Dubaquier, qui était poursuivi pour corruption de mineures et trafic de stupéfiants a quant à lui été condamné à six ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt.



Ces quatre prévenus ont été inscrits au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Sabine Boiron et Thierry Barbion ont également été condamnés à la privation de leurs droits civiques. Les six autres prévenus ont écopé de peines comprises entre six mois et trois ans de prison ferme.