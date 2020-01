Affaire Barbion : La minorité des victimes au cœur des débats

Deux semaines avant le procès qui s’est ouvert jeudi avait été révélée l’existence d’une convention, désormais objet d’une enquête préliminaire pour subornation de témoin, signée entre l’avocat des parties civiles, Me Jacquet et le conseil de Thierry Barbion, Me Eftimie. Ce document visait à indemniser trois victimes impliquées dans le dossier à hauteur d’un million de Fcfp chacune, dont le deuxième témoin entendu hier. Interrogée sur cet accord, la jeune femme a indiqué à la barre qu’un million, cela ne représentait “pas beaucoup” .



Le procès s’achèvera vendredi avec les plaidoiries des parties civiles, les réquisitions et les plaidoiries de la défense.